Михалкова и Куценко играют бывших супругов в новой комедии: первые кадры

По сюжету, бизнес-леди Ольга (Михалкова) с ухажером Кириллом (Яглыч) приезжают на новогодние праздники на горнолыжный курорт. Но из-за недоразумения, случившегося в турагенстве, они оказываются под одной крышей с бывшем мужем Ольги Федором (Куценко), прибывшим на отдых с юной подругой Мариночкой (Максимова). Романтический уикенд рискует оборваться, не начавшись. Поэтому Ольга и Федор решают скрыть от своих спутников, что были когда-то женаты.