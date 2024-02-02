Михалкова и Куценко играют бывших супругов в новой комедии: первые кадры

Стартовали съемки лирической комедии «Шале», где Анна Михалкова и Гоша Куценко вынуждены притворяться незнакомцами после нескольких лет совместной жизни. Компанию им на съемочной площадке составляют Владимир Яглыч, Полина Максимова и Степан Девонин.
По сюжету, бизнес-леди Ольга (Михалкова) с ухажером Кириллом (Яглыч) приезжают на новогодние праздники на горнолыжный курорт. Но из-за недоразумения, случившегося в турагенстве, они оказываются под одной крышей с бывшем мужем Ольги Федором (Куценко), прибывшим на отдых с юной подругой Мариночкой (Максимова). Романтический уикенд рискует оборваться, не начавшись. Поэтому Ольга и Федор решают скрыть от своих спутников, что были когда-то женаты.
«Я считаю, что смех — лучшая терапия. Фильм “Шале” — это прекрасный коктейль хорошего юмора, яркого актерского состава, и новогодней атмосферы», — поделилась Анна Михалкова.
А исполнительница роли Мариночки Полина Максимова уверена, что это «будет новая “Ирония судьбы”».
Съемки комедии проходят в Сочи. Режиссерское кресло занимает Ольга Френкель, снявшая сериал «Деффчонки».
Фильм «Шале» выйдет на экраны в конце 2024 года, а потом будет доступен в онлайн-кинотеатре Premier.