Жительница Чебоксар лишилась 80 тыс. рублей из-за ДиКаприо

Леонардо ДиКаприо | Источник: Legion-Media.ru

Леонардо ДиКаприо невольно огорчил свою преданную поклонницу из Чебоксар. Женщина с 2005 года следила за творчеством голливудского актера и с тех пор мечтала с ним встретиться и поговорить. О своем желании она рассказывала в соцсетях, а в прошлом году получила сообщение от пользователя с именем своего кумира, который признался ей в симпатии.

На протяжении пяти месяцев женщина общалась в соцсети, думая, что ей пишет звезда картины «Волк с Уолл-стрит». Позже пользователь предложил ей пообщаться по видеосвязи, но для этого она должна была заплатить 80 тысяч рублей.

Преданная поклонница взяла кредит и перевела деньги на указанный счет. После этого человек, выдававший себя за ДиКаприо, позвонил женщине, но их разговор продлился всего секунду. За это время фанатка не успела разглядеть лицо своего кумира.

Когда пользователь сообщил женщине, что готов приехать к ней в Чебоксары, только билет ему должна оплатить она, фанатка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.