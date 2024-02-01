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1 февраля 2024, новость

Жена Джастина Тимберлейка обратилась к певцу после слухов о разводе

Актриса Джессика Бил поздравила певца с днем рождения

Актриса Джессика Бил публично обратилась к своему супругу, певцу Джастину Тимберлейку, на фоне слухов о разводе. Артистка выложила пост в соцсети.

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Джессика Бил поздравила своего возлюбленного Джастина Тимберлейка с днем рождения, опубликовав видео с совместными кадрами. 31 января артисту исполнилось 43 года.

«Я всегда понимаю тебя. С днем рождения, детка», — написала Джессика Бил.

Поклонники были в восторге от публикации актрисы. «Мне нужно больше такого контента», «Самая настоящая пара в Голливуде», «Люблю вас», «Надеюсь, ваши отношения и любовь будут бесконечными», «Вы очень милая пара», — писали интернет-пользователи в комментариях.

Прошлой осенью ходили слухи, что Джастин Тимберлейк и Джессика Бил находятся на грани расставания. Актриса была шокирована тем, что написала бывшая возлюбленная певца, Бритни Спирс, в мемуарах. В книге артистка рассказала, что Тимберлейк изменил ей и заставил ее сделать аборт.

29 января Бритни Спирс публично попросила прощения у певца Джастина Тимберлейка за то, что откровенно рассказала об их отношениях в своих мемуарах, которые выпустила в октябре прошлого года. Она также отметила, что «влюблена» в новую песню артиста.

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