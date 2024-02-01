Трейлер дня: Пересильд и летающий кабанчик в новой сказке о богатырях

Вышел первый трейлер фильма « Финист. Первый богатырь », рассказывающий предысторию самого сильного, самого красивого и самого скромного богатыря сказочного Белогорья — Финиста Ясного Сокола ( Кирилл Зайцев ). В видео также появляются Юлия Пересильд в образе молодой Бабы Яги, Сергей Лавыгин в роли помощника богатыря и моложавый Федор Добронравов , сыгравший изобретателя Анарифа.

По сюжету, богатырь Финист, чтобы соответствовать статусу «лучшего из лучших» и продолжать вызывать восторг и восхищение, отправляется в далекое и непростое путешествие в восточные земли. Там он поймет, что даже сильному и прекрасному во всех отношениях одиночке нужны верные друзья.