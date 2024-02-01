Трейлер дня: Пересильд и летающий кабанчик в новой сказке о богатырях

Вышел первый трейлер фильма «Финист. Первый богатырь», рассказывающий предысторию самого сильного, самого красивого и самого скромного богатыря сказочного Белогорья — Финиста Ясного Сокола (Кирилл Зайцев). В видео также появляются Юлия Пересильд в образе молодой Бабы Яги, Сергей Лавыгин в роли помощника богатыря и моложавый Федор Добронравов, сыгравший изобретателя Анарифа.
По сюжету, богатырь Финист, чтобы соответствовать статусу «лучшего из лучших» и продолжать вызывать восторг и восхищение, отправляется в далекое и непростое путешествие в восточные земли. Там он поймет, что даже сильному и прекрасному во всех отношениях одиночке нужны верные друзья.
«Финист. Первый богатырь» — часть киновселенной, куда входят фильмы «Последний богатырь», «Последний богатырь. Корень зла», «Последний богатырь: Посланник Тьмы» и предстоящий сериал «Последний богатырь. Наследие».
Режиссером спин-оффа стал Дмитрий Дьяченко, поставивший предыдущие фильмы «богатырской» франшизы и «Чебурашку».
В прокат фильм «Финист. Первый богатырь» выйдет 1 января 2025 года.