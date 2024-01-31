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31 января 2024, фоторепортажКрасная дорожка

Климова, Ревва, Харламов, Прилучный: звезды на премьере фильма

Российские знаменитости поддержали выход комедии «Конец Славы»: смотрите репортаж с красной дорожки

В столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялся премьерный показ фильма «Конец Славы» режиссера Марюса Вайсберга. Вместе с постановщиком картину представили исполнители главных ролей: Павел ДеревянкоСергей Чирков, Дарья Урсуляк, Екатерина Климова, Максим Лагашкин, Александр Ильин, Наталья Бардо.

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35
фотографий
35
фотографий

Среди звездных гостей на премьере были замечены Гарик Харламов, Настасья Самбурская, Михаил Галустян, Павел Прилучный с женой Зепюр Брутян, Алексей Чадов, Вячеслав Копейкин, Александр Ревва, Владимир Яглыч, Гарик Мартиросян, Эвелина Бледанс и многие другие.

В центре сюжета фильма — востребованный, но очень избалованный и «поймавший звезду» актер Слава (эту роль исполнил Деревянко). Однажды он теряет все, что имеет, — контракты, популярность, хорошие отношения с семьей.

Но Слава не намерен сдаваться — вместе со своим агентом (Сергей Чирков) он придумывает историю со своей смертью. Они инсценируют гибель актера, устраивают похороны, чтобы потом чудесным образом воскреснуть и начать жизнь с чистого листа.

Во время загрузки произошла ошибка.

В широкий прокат фильм «Конец Славы» выходит 1 февраля.

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