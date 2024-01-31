Климова, Ревва, Харламов, Прилучный: звезды на премьере фильма

В центре сюжета фильма — востребованный, но очень избалованный и «поймавший звезду» актер Слава (эту роль исполнил Деревянко). Однажды он теряет все, что имеет, — контракты, популярность, хорошие отношения с семьей.

Но Слава не намерен сдаваться — вместе со своим агентом (Сергей Чирков) он придумывает историю со своей смертью. Они инсценируют гибель актера, устраивают похороны, чтобы потом чудесным образом воскреснуть и начать жизнь с чистого листа.