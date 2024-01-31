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31 января 2024, новость

Джейк Джилленхол искупался голым и сорвал съемки дорогостоящего фильма

Актер начал вести себя странно еще на этапе подготовки к съемкам и предлагал полностью переписать сценарий
Джейк Джилленхол
Джейк Джилленхол | Источник: Legion-Media.ru

Актер Джейк Джилленхол сорвал съемки дорогостоящего фильма «Внезапно». Об этом сообщил французский журнал Technikart.

Фильм Тома Бидегена с бюджетом в $30 млн и Джилленхолом и Ванессой Кирби в главных ролях должен был сниматься на английском языке в Исландии. Однако еще при подготовке к съемкам Джилленхол начал вести себя странно: предлагал полностью переписать сценарий.

Кроме того, он требовал от команды фильма спать в машинах, чтобы не заразить его коронавирусом в отеле, читал свою роль голосом диснеевского скунса и искупался голым в ледяном океане, когда прибыл на съемочную локацию на побережье.

«Когда я вижу море, я плаваю в море», — заявил он.

Тома Бидеген потребовал остановить съемки. Он позвонил продюсеру Алену Атталю и признался, что все деньги «улетели на ветер». В итоге Бидеген снял фильм на французском языке с Жилем Леллушем и Мелани Тьерри. Он называется «Остров изгоев» и недавно вышел в российский прокат.

Накануне режиссер Даг Лайман признался, что планирует бойкотировать премьеру своей картины «Дом у дороги» с Джилленхолом в главной роли на фестивале South by Southwest в Остине.

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