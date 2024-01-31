Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
31 января 2024, новость

Александр Ревва пришел на светскую премьеру с женой

Юморист позировал на красной дорожке на показе фильма «Конец славы»
Александр Ревва с женой Анжеликой
Александр Ревва с женой Анжеликой

Юморист Александр Ревва пришел со своей супругой Анжеликой на светскую премьеру комедии Марюса Вайсберга «Конец славы». Об этом сообщает The Voice.

Публичное мероприятие в одном из столичных кинотеатров посетили и другие звезды российского шоу-бизнеса. Исполнитель главной роли Павел Деревянко пришел с новой избранницей, 33-летней предпринимательницей Зоей Фуць, актер Павел Прилучный также пришел с возлюбленной — они появились на светской премьере вместе с Зепюр Брутян.

Шоумен женат на своей возлюбленной Анжелике, с которой познакомился в Сочи в ночном клубе. Супруга певца признавалась, что не хотела в тот вечер идти в клуб, но поддалась уговорам подруги, которой позже была благодарна за настойчивость. Ревва официально зарегистрировал отношения с избранницей через три года после первой встречи. 

После начала спецоперации России на Украине Ревва практически перестал вести соцсети и не появлялся на публике. В СМИ активно начали распространяться сведения, что юморист эмигрировал в Испанию, однако в конце 2022 года шоумен стал посещать светские мероприятия в Москве, а также возобновил концертную деятельность

Во время загрузки произошла ошибка.
Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Александр Ревва
Александр Ревва
Зепюр Брутян
Зепюр Прилучная-Брутян
Андрей Кончаловский
Кончаловский признался, что не станет смотреть «Мастера и Маргариту»
Павел Деревянко
Павел Деревянко
Конец Славы
Екатерина Климова
Климова, Ревва, Харламов, Прилучный: звезды на премьере фильма
Павел Прилучный
Павел Прилучный
Марюс Вайсберг
Марюс Вайсберг
Marius Waisberg
Клаудия Шиффер с котом Чипом
Клаудия Шиффер появилась на премьере фильма с котом
Милош Бикович
В МИД Сербии ответили на претензии Украины в адрес Биковича
Изабель Эйдлен на премьере «Мастера и Маргариты»
Кот, сыгравший Бегемота, появился на премьере «Мастера и Маргариты»
Деми Мур
61-летняя Деми Мур в роскошном наряде посетила премьеру сериала
Юлия Снигирь и Евгений Цыганов
Снигирь с Цыгановым, Боярская и другие на премьере «Мастера и Маргариты»
Рената Литвинова (фото: соцсети)
Рената Литвинова вышла в свет в Париже с Лопез и Зендаей
Пелагея
Пегова, Кологривый, Безруков, Пелагея: все звезды на 100-летии «Мосфильма»
Николь Кидман
Николь Кидман в смелом платье посетила премьеру сериала
Леонид Ярмольник
Ярмольник назвал причину отъезда артистов после начала СВО
Семен Трескунов
Переехавший в Испанию Трескунов пожаловался на отсутствие работы
Елена Лядова
Собчак, Безруков с женой, Лядова с мужем: звезды на премьере «Воздуха»
Данила Козловский
Данила Козловский выступит в Лондоне вместе с Чулпан Хаматовой
Анатолий Белый
Анатолий Белый высказался о своем отношении к Хабенскому
Никита Пресняков
Внук Пугачевой написал саундтрек к продолжению «Триггера»
Алексей Серебряков с внучкой
Серебряков с внучкой посетил премьеру мультфильма
Максим Галкин и Алла Пугачева
Пугачева и Галкин отправились на свидание в честь годовщины брака
Алексей Панин в фильме «Жмурки»
Алексей Панин нашел подработку в США
Александр Петров с женой
Петров с женой, Асмус, Бикович: все звезды на премьере «Холопа 2»
Николь Кидман
Николь Кидман восхитила образом на премьере сериала
Анатолий Белый
Признанный иноагентом Анатолий Белый отреагировал на свой статус
Юлия Пересильд с дочерьми Анной и Марией
Пересильд, Волкова, Михалкова с дочерью: звезды на премьере «Бременских музыкантов»
Иван Охлобыстин
Дочь Охлобыстина сообщила, что актер попал под обстрел в Донбассе
Агата Муцениеце
Муцениеце ответила на слухи о переезде в Латвию
Дженнифер Лопез (фото: соцсети)
Звездные елки: как Высоцкая, Пересильд и другие готовятся к Новому году
Рената Литвинова
Рената Литвинова вернулась в Россию
Никита Пресняков
Внук Пугачевой уехал из США
Мария Машкова
Мария Машкова пожаловалась на жизнь в США
Брэдли Купер с дочерью
Брэдли Купер пришел на премьеру своего фильма с 6-летней дочерью
Иван Янковский и Диана Пожарская (фото: соцсети)
Иван Янковский показал фото с женой на вручении премии
Тимоти Шаламе
Шаламе сравнили с манекеном из-за кожаного костюма на премьере
Максим Галкин
Галкин рассказал, как просил милостыню возле супермаркета в Европе
Бен Аффлек и Дженнифер Лопез
Лопез и Аффлек не скрывали нежных чувств на красной дорожке
Полина Цыганова
Дочь Цыганова представила фильм со своим участием на кинофестивале
Елизавета Боярская
Боярская, Бузова, Исакова и другие на фестивале авторского кино
Филипп Киркоров с детьми
Киркоров с детьми, Лорак, Чеботина: все звезды на премьере фильма «Елки 10»
Анатолий Белый
Анатолий Белый ответил на вопрос о возвращении в Россию
Джулия Робертс
Редкий выход: Джулия Робертс посетила премьеру фильма со своим участием
Евгения Абдулова
16-летняя дочь Абдулова представила фильм с собой в главной роли
Гарик Харламов и Лариса Гузеева
Киркоров, Самбурская, Гузеева, Харламов: все звезды на премьере «Тещи»
Евгений Цыганов с дочерью Полиной
Евгений Цыганов вывел в свет 18-летнюю дочь
Гарик Харламов с дочерью Анастасией
Гарик Харламов вывел в свет 9-летнюю дочь от Кристины Асмус
Никита Пресняков
Стало известно о страданиях внука Пугачевой от принадлежности к звездной семье
Константин Крюков и Олеся Судзиловская
Судзиловская, Крюков, Чиповская с мужем: звезды на премьере фильма
Дмитрий Ендальцев и Анна Чиповская
Анна Чиповская впервые вышла в свет с мужем
Максим Галкин
Стало известно, сколько зарабатывает Галкин на корпоративах
Константин Богомолов и Ксения Собчак
Собчак с Богомоловым, Боня, Водонаева посетили премьеру сериала
Семен Трескунов
Семен Трескунов рассказал о жизни в Испании и смене имени
Юлия Пересильд и Михаил Тройник
Юлия Пересильд поддержала возлюбленного на премьере
Новые трейлеры
Город тайн: Исчезнувшая
Кадр из сериала «13 клиническая. Начало»
13 клиническая. Начало
Тизер-сцена
Кадр из фильма «Возвращаюсь к нормальной жизни»
Возвращаюсь к нормальной жизни
Трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Постучись в мою дверь»
Постучись в мою дверь в Москве
Трейлер
Кадр из сериала «ГДР»
ГДР
Трейлер
Кадр из фильма «Финист. Первый богатырь»
Финист. Первый богатырь
Тизер-трейлер
Юлия Топольницкая
Он + она
Трейлер
Кадр из сериала «Красный 5»
Красный 5
Трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь