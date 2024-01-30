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30 января 2024, новость

В Арзамасе зарегистрировали фирму «Райан Гослинг»

Организация будет предоставлять услуги по перевозкам
Райан Гослинг
Райан Гослинг | Источник: Legion-Media.ru

В городе Арзамас Нижегородской области зарегистрировали фирму под названием «Райан Гослинг». Соответствующая информация была опубликована на сайте Rusprofile.

Организация будет предоставлять услуги по грузовым перевозкам, а ее уставной капитал составляет 100 тысяч рублей. Имя ее руководителя — Сафронов Павел Алексеевич. Фирма была зарегистрирована 26 января 2024 года по адресу улица Карла Маркса, 57а, квартира 1, однако почему фирма названа в честь голливудского актера — не уточняется.

Ранее американский актер Райан Гослинг раскритиковал «Оскар» из-за отсутствия в списке номинантов премии Марго Робби, сыгравшей главную роль в фильме «Барби». Сам артист при этом попал в список номинантов в категории «Лучший актер второго плана» за роль Кена в том же проекте.

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