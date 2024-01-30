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30 января 2024, новостьСъемки

Живой и улыбается: нового Домовенка Кузю показали в первом тизере

Появилось первое видео семейной комедии «Домовенок Кузя», спродюсированной братьями Андреасян

В вышедшем первом тизере нового фильма «Домовенок Кузя» голубоглазый и взъерошенный герой попадает в реальный мир и знакомится с девочкой Наташей. В семейной комедии, возвращающей зрителя к истории из одноименного советского мультсериала, сыграли София Петрова, Марк Богатырев, Алика Смехова, Евгения Малахова. Режиссером стал Виктор Лакисов, поставивший «Крякнутые каникулы».

Во время загрузки произошла ошибка.

По сюжету, Домовенок сбегает от Бабы Яги и попадает в современную квартиру, где живет девочка Наташа и ее родители. Кузе необходимо раздобыть волшебный сундучок, исполняющий желания. Помогают ему в этом Наташа и ворчун Нафаня. Когда сундучок уже совсем близко, появляется коварная Баба Яга, решившая отобрать волшебную вещь.

«Мы понимаем, какое огромное количество детей выросло на этом прекрасном наследии и обожает Домовенка Кузю, и вообще в принципе насколько важны домовые в нашей мифологии. Поэтому мы отнесемся к этой истории максимально бережно и сделаем все, чтобы кино стало большим хитом и понравилось как детям, так и взрослым», — подчеркивает продюсер Сарик Андреасян.

«Домовенок Кузя» выйдет в прокат 19 декабря 2024 года.

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