Живой и улыбается: нового Домовенка Кузю показали в первом тизере

В вышедшем первом тизере нового фильма «Домовенок Кузя» голубоглазый и взъерошенный герой попадает в реальный мир и знакомится с девочкой Наташей. В семейной комедии, возвращающей зрителя к истории из одноименного советского мультсериала, сыграли София Петрова, Марк Богатырев, Алика Смехова, Евгения Малахова. Режиссером стал Виктор Лакисов, поставивший «Крякнутые каникулы».
По сюжету, Домовенок сбегает от Бабы Яги и попадает в современную квартиру, где живет девочка Наташа и ее родители. Кузе необходимо раздобыть волшебный сундучок, исполняющий желания. Помогают ему в этом Наташа и ворчун Нафаня. Когда сундучок уже совсем близко, появляется коварная Баба Яга, решившая отобрать волшебную вещь.
«Мы понимаем, какое огромное количество детей выросло на этом прекрасном наследии и обожает Домовенка Кузю, и вообще в принципе насколько важны домовые в нашей мифологии. Поэтому мы отнесемся к этой истории максимально бережно и сделаем все, чтобы кино стало большим хитом и понравилось как детям, так и взрослым», — подчеркивает продюсер Сарик Андреасян.
«Домовенок Кузя» выйдет в прокат 19 декабря 2024 года.