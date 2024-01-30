Живой и улыбается: нового Домовенка Кузю показали в первом тизере

По сюжету, Домовенок сбегает от Бабы Яги и попадает в современную квартиру, где живет девочка Наташа и ее родители. Кузе необходимо раздобыть волшебный сундучок, исполняющий желания. Помогают ему в этом Наташа и ворчун Нафаня. Когда сундучок уже совсем близко, появляется коварная Баба Яга, решившая отобрать волшебную вещь.

«Мы понимаем, какое огромное количество детей выросло на этом прекрасном наследии и обожает Домовенка Кузю, и вообще в принципе насколько важны домовые в нашей мифологии. Поэтому мы отнесемся к этой истории максимально бережно и сделаем все, чтобы кино стало большим хитом и понравилось как детям, так и взрослым», — подчеркивает продюсер Сарик Андреасян.