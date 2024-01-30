Трейлер дня: Джессика Честейн сходит с ума из-за Энн Хэтэуэй

Вышел дублированный трейлер фильма « Материнский инстинкт », где Энн Хэтэуэй и Джессика Честейн предстают в роли идеальных домохозяек из 1960-х, жизнь которых после трагедии превращается в настоящий кошмар.

Фильм рассказывает о соседках и лучших подругах Элис и Селин. Их жизнь в спокойном пригороде кажется идеальной: успешные супруги, милые сыновья-одногодки. Но из-за трагедии, случившейся с одним из мальчиков, идиллический мир рушится. Добрососедские отношения наполняются подозрениями, ложью, страхом и ненавистью. И пока одна из женщин терзается чувством вины, другую одолевают параноидальные мысли. Так начинается опасная игра, в которой можно доверять только собственным инстинктам.