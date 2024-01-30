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30 января 2024, новость

Сергей Безруков составил личный топ фильмов «для души»

Актер включил в список фильмы Шукшина и Михалкова
Сергей Безруков
Сергей Безруков

Актер Сергей Безруков составил свой личный список фильмов для души в рамках эстафеты телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция». Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе вещателя.

«Я ни в коем случае не кинокритик, но тоже задумался, а что бы выбрал я. Сложная задача, представляю, как тяжко было критикам. Ориентировался на то, что готов смотреть и пересматривать. Мой выбор — мои фильмы для души: “Пять вечеров”, “Калина красная”, “Обломов”, “Не стреляйте в белых лебедей”, — заявил Безруков.

В рамках эстафеты кинокритики, артисты, журналисты и продюсеры выбирают свои любимые фильмы в трех категориях: «Фильм для души», «Фильм, достойный мирового признания» и «Фильм, который нужно смотреть всей семьей».

В номинации «Фильм, достойный мирового признания» Безруков выделил проекты «Андрей Рублев», «Они сражались за Родину» и «Неоконченная пьеса для механического пианино». При этом ленты «Обыкновенное чудо», «Берегись автомобиля», «Покровские ворота» и «Чучело» он назвал лучшими для просмотра в кругу семьи.

Ранее Сергей Безруков рассказал, за какую роль получит награду через 20 лет.

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