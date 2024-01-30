Сергей Безруков составил личный топ фильмов «для души»

«Я ни в коем случае не кинокритик, но тоже задумался, а что бы выбрал я. Сложная задача, представляю, как тяжко было критикам. Ориентировался на то, что готов смотреть и пересматривать. Мой выбор — мои фильмы для души: “Пять вечеров”, “Калина красная”, “Обломов”, “Не стреляйте в белых лебедей”, — заявил Безруков.