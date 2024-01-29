Елизавета Арзамасова показала фигуру в купальнике

Лиза Арзамасова улетела на отдых в Дубай, где с мужем, фигуристом Ильей Авербухом, сняла виллу. 28-летняя актриса опубликовала фото в слитном купальнике, подчеркивающем зону декольте. Кадр был сделан возле бассейна.
Как признавалась ранее актриса, фотографии из отпуска она предпочитает выкладывать после его окончания, так как непосредственно на отдыхе на это нет времени.
До этого Арзамасова говорила, что очень ждала отпуска, чтобы наконец-то отдохнуть. В новогодние праздники у актрисы и ее супруга было много работы. В Дубай супруги отправились вдвоем, не взяв с собой двухлетнего сына Леву.