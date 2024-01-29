Елизавета Арзамасова показала фигуру в купальнике

Лиза Арзамасова улетела на отдых в Дубай, где с мужем, фигуристом Ильей Авербухом, сняла виллу. 28-летняя актриса опубликовала фото в слитном купальнике, подчеркивающем зону декольте. Кадр был сделан возле бассейна.

<div id="vk_post_-122141110_28748"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?169"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_28748", -122141110, 28748, 'zOnLv_m0Fl0_KzTa7pnXG2jjFRA'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Как признавалась ранее актриса, фотографии из отпуска она предпочитает выкладывать после его окончания, так как непосредственно на отдыхе на это нет времени.