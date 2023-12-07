Продолжаем обсуждать самые резонансные фильмы 2023 года в шоу PROсмотрено от Кино Mail.ru и VK Creative.
Во втором выпуске киноблогеры Cut The Crap, Mental, Anoir, «Эпизоды» и худрук киношколы «Свободное кино» Дмитрий Куповых рассматривают под микроскопом самый успешный российский фильм всех времен «Чебурашка» и… приходят к неожиданным выводам! Согласится ли с ними один из создателей ленты — сценарист Анатолий Молчанов, узнайте прямо сейчас.
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