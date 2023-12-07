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7 декабря 2023, статьяPROсмотреноОбзоры

«Чебурашка» — детский фильм? Разбираем кассовый хит вместе с его сценаристом

Второй выпуск нашего шоу PROсмотрено уже здесь — говорим о самом кассовом российском фильме в истории!

Продолжаем обсуждать самые резонансные фильмы 2023 года в шоу PROсмотрено от Кино Mail.ru и VK Creative.

Во втором выпуске киноблогеры Cut The Crap, Mental, Anoir, «Эпизоды» и худрук киношколы «Свободное кино» Дмитрий Куповых рассматривают под микроскопом самый успешный российский фильм всех времен «Чебурашка» и… приходят к неожиданным выводам! Согласится ли с ними один из создателей ленты — сценарист Анатолий Молчанов, узнайте прямо сейчас.

Во время загрузки произошла ошибка.

Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и следите за выходом следующих выпусков, а также подключайтесь к дискуссии о «Чебурашке».

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