Продолжаем обсуждать самые резонансные фильмы 2023 года в шоу PROсмотрено от Кино Mail.ru и VK Creative.

Во втором выпуске киноблогеры Cut The Crap, Mental, Anoir, «Эпизоды» и худрук киношколы «Свободное кино» Дмитрий Куповых рассматривают под микроскопом самый успешный российский фильм всех времен «Чебурашка» и… приходят к неожиданным выводам! Согласится ли с ними один из создателей ленты — сценарист Анатолий Молчанов, узнайте прямо сейчас.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-48064554&id=456239819&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.