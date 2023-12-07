Филипп Киркоров сыграл Петра I в новогоднем фильме: первые фото

Филипп Киркоров на съемках фильма «Иван Васильевич меняет все!»

Филипп Киркоров в новогодней комедии ТНТ «Иван Васильевич меняет все!», ремейке культового советского фильма «Иван Васильевич меняет профессию», не только появится в образе «Короля-Солнце», но и вновь воплотит на экране Петра I.

На съемках 56-летний артист примерил красочные исторические костюмы и парики 18 века.

По сюжету, управдом Бунша (Тимур Батрутдинов) и Жорж Милославский (Максим Лагашкин) с помощью машины времени, работающей по VPN, отправляются во времена Ивана Грозного. Шурик (Демис Карибидис) и сам Иван Васильевич (его тоже играет Тимур Батрутдинов) путешествуют по разным временным эпохам и в том числе попадают на прием к Петру I.

Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет все!»

Отметим, Киркоров не впервые воплощает первого российского императора: кинематографисты давно обратили внимание на удивительное внешнее сходство артиста с исторической личностью: «Уже много лет за мной закрепился образ и бренд “Петр I”, поэтому традиционно во многих кино и ТВ-проектах с успехом играю первого императора всероссийского», — рассказывал Киркоров ранее.

Напомним, именно эту историческую личность он сыграл в мюзикле «Старые песни о главном» и в комедийном сериале «Как Петр I ездил в Голландию и на верфи работал».

Ранее появились кадры с Ольгой Бузовой в образе Ульяны Андреевны Бунши, в которую в оригинальной версии перевоплотилась Наталья Крачковская (в личном блоге телеведущая показывала пугающее фото с наложением грима), Мариной Кравец в роли жены Шурика и другими колоритными и знакомыми с детства персонажами.