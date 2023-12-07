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7 декабря 2023, новость

Филипп Киркоров сыграл Петра I в новогоднем фильме: первые фото

Артист примерил необычный образ на съемках комедии «Иван Васильевич меняет все!»
Филипп Киркоров на съемках фильма «Иван Васильевич меняет все!»
Филипп Киркоров на съемках фильма «Иван Васильевич меняет все!»

Филипп Киркоров в новогодней комедии ТНТ «Иван Васильевич меняет все!», ремейке культового советского фильма «Иван Васильевич меняет профессию»,  не только появится в образе «Короля-Солнце», но и вновь воплотит на экране Петра I. 

На съемках 56-летний артист примерил красочные исторические костюмы и парики 18 века.

По сюжету, управдом Бунша (Тимур Батрутдинов) и Жорж Милославский (Максим Лагашкин) с помощью машины времени, работающей по VPN, отправляются во времена Ивана Грозного. Шурик (Демис Карибидис) и сам Иван Васильевич (его тоже играет Тимур Батрутдинов) путешествуют по разным временным эпохам и в том числе попадают на прием к Петру I.

Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет все!»
Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет все!»

Отметим, Киркоров не впервые воплощает первого российского императора: кинематографисты давно обратили внимание на удивительное внешнее сходство артиста с исторической личностью: «Уже много лет за мной закрепился образ и бренд “Петр I”, поэтому традиционно во многих кино и ТВ-проектах с успехом играю первого императора всероссийского», — рассказывал Киркоров ранее.

Напомним, именно эту историческую личность он сыграл в мюзикле «Старые песни о главном» и в комедийном сериале «Как Петр I ездил в Голландию и на верфи работал».

Ранее появились кадры с Ольгой Бузовой в образе Ульяны Андреевны Бунши, в которую в оригинальной версии перевоплотилась Наталья Крачковская (в личном блоге телеведущая показывала пугающее фото с наложением грима), Мариной Кравец в роли жены Шурика и другими колоритными и знакомыми с детства персонажами.

Премьера фильма «Иван Васильевич меняет все!» состоится на ТНТ в новогоднюю ночь.

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