Жена Бунши и король-солнце: Бузова и Киркоров снялись в «Иване Васильевиче»

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Новая версия культовой комедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет все!» представит зрителям знакомых героев в новом прочтении — в исполнении популярных звезд.

Царя Ивана Грозного и управдома Буншу сыграет Тимур Батрутдинов, в роли афериста Жоржа Милославского выступит Максим Лагашкин, образ Шурика на экране воплотит Демис Карибидис. Кроме того, Ольга Бузова сыграет жену Бунши, а Павел Воля вновь вернется к образу шведского посла.

Помимо персонажей классического фильма, зрителей ждет встреча с неожиданными героями из разных вселенных и эпох, которые порадуют зрителей музыкальными сюрпризами.

Так, Филипп Киркоров, специально для съемок примеривший «солнечную корону», исполнит свой хит «Дива». Марина Кравец в образе жены Шурика Зины представит собственную версию песни «Звенит январская вьюга», Баста придаст новое звучание композиции «Прекрасное далеко», а Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, NILETTO и MIA BOYKA войдут в обновленный состав культового квартета ABBА.