Наверх
31 октября 2023, фоторепортажСъемки

Жена Бунши и король-солнце: Бузова и Киркоров снялись в «Иване Васильевиче»

Появились новые подробности и кадры фильма «Иван Васильевич меняет все!», который выйдет на ТНТ в новогоднюю ночь
24
фотографии
24
фотографии
24
фотографии

Новая версия культовой комедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет все!» представит зрителям знакомых героев в новом прочтении — в исполнении популярных звезд.

Царя Ивана Грозного и управдома Буншу сыграет Тимур Батрутдинов, в роли афериста Жоржа Милославского выступит Максим Лагашкин, образ Шурика на экране воплотит Демис Карибидис. Кроме того, Ольга Бузова сыграет жену Бунши, а Павел Воля вновь вернется к образу шведского посла.

Помимо персонажей классического фильма, зрителей ждет встреча с неожиданными героями из разных вселенных и эпох, которые порадуют зрителей музыкальными сюрпризами. 

Так, Филипп Киркоров, специально для съемок примеривший «солнечную корону», исполнит свой хит «Дива». Марина Кравец в образе жены Шурика Зины представит собственную версию песни «Звенит январская вьюга», Баста придаст новое звучание композиции «Прекрасное далеко», а Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, NILETTO и MIA BOYKA войдут в обновленный состав культового квартета ABBА. 

Премьера фильма «Иван Васильевич меняет все!» состоится 31 декабря на ТНТ.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Азамат Мусагалиев
Ольга Бузова
Гогунский, Водонаева, Светлаков: звезды на 25-летии ТНТ
Иван Васильевич меняет все!
Валентина Мазунина
«Фабрику звезд» перезапустят на ТНТ
Филипп Киркоров
Баста
Василий Вакуленко
Бузова выразила готовность сняться в откровенных сценах
Максим Лагашкин
Люся Чеботина
Названы артисты, которые примут участие в «Песне года»
Ваня Дмитриенко
СамоИрония судьбы!
Ольга Бузова рассказала о своем главном страхе
Марина Кравец
Тимур Батрутдинов
Щербаков рассказал о запрете участвовать в «Вечернем Урганте»
Павел Воля
Гоша Куценко
В пародии на «Ивана Васильевича...» появится Барби
Instasamka, Бузова, Чеботина и другие звезды на музыкальной премии
Киркоров высказался об «украденной» у Лазарева победе на «Евровидении»
Жена Бондаренко не сразу узнала об откровенных сценах с Бузовой
Бузова и Бондаренко снова снялись вместе в страстной сцене
Иосиф Пригожин уронил Ольгу Бузову
Гузеева, Подольская, Цой на съемках нового музыкального шоу
Филипп Киркоров оценил перспективы своей актерской карьеры
Александр Ревва вернулся на ТНТ в честь 25-летия канала
Ольга Бузова напугала гримом на съемках
Киркоров с отцом, Польских, Тодоренко на съемках новых «Елок»: первые фото
Иосиф Пригожин станет наставником белорусского шоу «Фактор.BY»
Комик рассказал о поцелуе с Ольгой Бузовой на съемках телешоу
Дава стал лицом ТНТ после ухода из «Дома 2»
Филипп Киркоров раскрыл, кто мог поехать на «Евровидение 2022»
Дава ушел с поста ведущего «Дома 2»
Влад Топалов примет участие в новом сезоне шоу с Бузовой
Букины возвращаются: ТНТ объявил о перезапуске «Счастливы вместе»
Сергей Светлаков возвращается на ТНТ
Экс-напарница Давы по «Танцам со звездами» рассказала о ревности Бузовой
ТНТ объявил кастинг в новое шоу перевоплощений
Популярный телеведущий раскрыл изнанку работы с Киркоровым
Михаил Галустян снимется в индийском фильме
Гагарина, Киркоров и Воробьев озвучили героев нового мультфильма
Названа стоимость концертных костюмов Киркорова
Филипп Киркоров исключил возможность своего отъезда из России
Алсу вспомнила, как отказалась ехать на «Евровидение»
Ольга Бузова анонсировала новые фильмы со своим участием
На Ольгу Бузову подали иск на миллион евро
Пелагея стала участницей популярного музыкального шоу
Ольга Бузова заявила о намерении отправить свой клип на Каннский фестиваль
Билан и Бузова сразятся в популярном музыкальном шоу
Филипп Киркоров рассказал, как провалил экзамен в ГИТИС
Губерниев заявил о желании принять участие в проекте с Бузовой
ТНТ объявил о запуске нового шоу про экстрасенсов
Гогунский, Бледанс и другие звезды снимаются в шоу с Бузовой
Басков подарил проигравшим участникам телешоу 300 тыс. рублей
Павел Воля анонсировал «гигантское» реалити-шоу в Дубае
ТНТ вырезал сцены с Галкиным и Ургантом из своей комедии
Бузова, Успенская, Водонаева на премьере нового музыкального шоу
Бузова и Кока вошли в состав жюри нового музыкального шоу
Киркоров и Зиверт оценят выступления финалистов популярного шоу
Что смотреть по ТВ на каникулах: телегид
Бузова, Ревва и Галич стали участниками новогоднего Comedy Club
Новые трейлеры
Екатерина
Трейлер (4 сезон)
Убийца
Трейлер (англ.)
Волшебный участок
Трейлер
Лунатики
Трейлер
Крупный улов
Трейлер (англ.)
Корона
Трейлер (6 сезон, англ.)
Злобные маленькие письма
Трейлер (англ.)
По Фрейду
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь