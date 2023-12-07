Сериалу «Слово пацана» предрекли второй сезон

Кадр из сериала «Слово пацана»

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» будет продлен на второй сезон, премьера которого состоится весной 2024 года. Об этом пишет газета «Аргументы и факты».

Журналисты обнаружили в сети вакансию актера массовки для съемок в продолжении. В описании к должности сообщается, что создатели проекта ищут актеров разных типажей для ролей второго плана. Кастинг будет проходить до 25 декабря. Уточняется, что на съемках нужно будет присутствовать регулярно.

Ранее создатели сериала отреагировали на слухи о пересъемке финальной серии проекта. Они опровергли информацию об изменениях в сценарии последней серии, а также заявили, что рабочая поездка съемочной группы в Ярославль была запланирована ранее.