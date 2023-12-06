Создатели «Слова пацана» опровергли информацию о пересъемке финала

В пресс-службе кинотеатров Wink и Start сообщили, что на данный момент у сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» идут запланированные давно досъемки. Комментарий сервисов публикует «Бюллетень кинопрокатчика».
«В Ярославле идет плановый досъем натуры и отдельных фрагментов проекта, нехватку которых мы поняли в процессе монтажа сериала еще до выхода первых серий. Идем по давно запланированному графику, пересъем финальной серии не ведется», — отметили они.
Ранее учредитель кинокомпании «ЯрСинема», которая помогает в организации съемок, Юрий Ваксман заявил в беседе с MSK1.RU, что съемки сериала идут до сих пор, отметив, что недавно команда шоу работала над восьмой серией.
Премьера первой серии сериала Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» состоялась 8 ноября, а заключительный эпизод должен выйти 21 декабря.
Отметим, что одну из главных ролей в проекте исполнила 14-летняя дочь Юлии Пересильд и Алексея Учителя Анна Пересильд. Ранее она рассказала, что родители скептически отнеслись к ее участию в сериале и призналась, что впервые в жизни поцеловалась на съемках шоу.