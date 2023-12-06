Звезда «Слова пацана» рассказал об образе антигероя

Актер Никита Кологривый, исполнивший роль лидера одной из группировок, Кащея, в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», рассказал в интервью Кино Mail.ru об образе антигероя.
Кологривый, до этого не раз игравший антагонистов в других фильмах и сериалах, таких, как «Игра на выживание», «Бендер», «Жизнь по вызову», считает, что роли злодеев удаются ему потому, что он сам не раз встречал подобных людей в жизни и «испытал от них много боли и дискомфорта».
При этом 29-летний артист отмечает, что образ антигероя — «самое крутое», что может сыграть актер-мужчина.
«Антагонист — самое привлекательное, сексуальное, что может быть сыграно мужчиной. Я сам в детстве ждал отрицательных героев. Именно трикстер — тот персонаж, существо, которое появляется в пространстве и заставляет главного героя действовать», — пояснил он.
Тем не менее, Кологривый, до «Слова пацана» отметившийся ролью Емели в новой экранизации сказки «По щучьему велению», признается, что хотел бы попробовать себя и в других амплуа — например, сыграть музыканта, ученого или художника. «Хочется заняться исследовательской работой. То есть не нутром играть, а пойти по профессиональным качествам, поизучать дело», — говорит актер.
Сериал «Слово пацана» режиссера Жоры Крыжовникова повествует о молодежных бандитских группировках, которые существовали на территории СССР в 1980-е. В ключевых ролях снялись Иван Янковский, Сергей Бурунов, Анна Пересильд, Рузиль Минекаев. Сериал вызвал широкий общественный резонанс.