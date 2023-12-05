Агата Муцениеце рассказала об атаке хейтеров после развода с Прилучным

Агата Муцениеце

Актриса Агата Муцениеце в интервью Светлане Бондарчук пожаловалась на критику от женщин после развода с актером Павлом Прилучным.

«Людей триггерит, когда я танцую в купальнике (в кабаре Crave. — Ред.). Женщины как начали: “Совсем с ума сошла! Она после развода голову потеряла! Чего ты этим добиваешься? Да он больше никогда не вернется!”. Это те женщины, которые сидят дома замужем на диване. Они бы хотели сделать вот так, но они не могут. И их это бесит!» — возмутилась Муцениеце.

При этом она подчеркнула, что не ставила себе цели вернуть расположение Прилучного. По словам артистки, она просто получает удовольствие от своего тела и хочет показать его окружающим, чтобы «похвастаться».

При росте 172 сантиметра Муцениеце весит 54 килограмма, и такой результат она старается сохранять постоянно. Знаменитость говорила, что практически каждый день качает пресс, а также три раза в неделю занимается бегом, регулярно публикуя в соцсетях фотоотчеты. Обычно звезда в день пробегает не меньше пяти километров и делает это даже на отдыхе.