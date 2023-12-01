Киркоров, Лазарев, Гагарина, Билан: все звезды на «Золотом граммофоне 2023»

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-48064554&id=456239803&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

А на торжественной красной дорожке собрались десятки звезд шоу-бизнеса: от Николая Баскова до Анастасии Волочковой. Последняя, к слову, встретилась на дорожке с Сергеей Лазаревым, который, впрочем, отказал балерине в совместном фото, объяснив свой поступок отсутствием свободного времени.

33 фотографии 33 фотографии 33 фотографии

Появился на дорожке и почетный гость XXVIII-го «Золотого граммофона» — Юрий Антонов. 78-летний артист с удовольствием позировал фотографам, однако от общения с журналистами отказался.

Ведущим музыкальной премии в этом году выступил Филипп Киркоров, компанию ему составили шоумен Дмитрий Хрусталев, со сцены объявивший о том, что недавно впервые стал отцом, и радиоведущий Антон Юрьев.

Интересно, что за всю церемонию Филипп Бедросович сменил около 20 нарядов, установив своеобразный рекорд. При этом певец и сам не остался без награды — получил статуэтку за песню «Если ты уйдешь», саундтрек к фильму «Нюрнберг».

Отдельным сюрпризом для зрителей стало выступление Милоша Биковича — актер исполнил со сцены песню «Танцуешь со мной», за которую получил «Золотой граммофон». Как оказалось, музыкальная премия в этот раз стала площадкой для съемок сериала «Дайте шоу!», в котором Бикович сыграл поп-звезду.

«Спасибо за теплые слова! Только что, 15 секунд назад, вы увидели последние кадры сериала. Это все — персонаж Кирилл Артемьев. И я только что отснялся в сериале, и вы видели перевоплощение. Поэтому я и запел», — обратился Бикович к зрителям.

Также на сцене произошло воссоединение популярной в нулевые группы «Чай вдвоем». Ее бывшие солисты Денис Клявер и Стас Костюшкин признались, что им давно предлагали записать совместный трек после распада коллектива, но они решились на это только в 2023 году. Именно за лирическую композицию «Нежная» артисты получили «Золотой граммофон».

Список всех лауреатов XXVIII церемонии вручения национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон 2023»