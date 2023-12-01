Киркоров, Лазарев, Гагарина, Билан: все звезды на «Золотом граммофоне 2023»

В Москве прошла ежегодная церемония вручения премии «Золотой Граммофон 2023». Награды за лучшие музыкальные композиции года забрали популярные российские исполнители, среди которых оказались Сергей Лазарев, Дима Билан, Лариса Долина, Полина Гагарина, Сергей Жуков, Любовь Успенская, Дмитрий Маликов, Юлианна Караулова и многие другие.
А на торжественной красной дорожке собрались десятки звезд шоу-бизнеса: от Николая Баскова до Анастасии Волочковой. Последняя, к слову, встретилась на дорожке с Сергеей Лазаревым, который, впрочем, отказал балерине в совместном фото, объяснив свой поступок отсутствием свободного времени.
Появился на дорожке и почетный гость XXVIII-го «Золотого граммофона» — Юрий Антонов. 78-летний артист с удовольствием позировал фотографам, однако от общения с журналистами отказался.
Ведущим музыкальной премии в этом году выступил Филипп Киркоров, компанию ему составили шоумен Дмитрий Хрусталев, со сцены объявивший о том, что недавно впервые стал отцом, и радиоведущий Антон Юрьев.
Интересно, что за всю церемонию Филипп Бедросович сменил около 20 нарядов, установив своеобразный рекорд. При этом певец и сам не остался без награды — получил статуэтку за песню «Если ты уйдешь», саундтрек к фильму «Нюрнберг».
Отдельным сюрпризом для зрителей стало выступление Милоша Биковича — актер исполнил со сцены песню «Танцуешь со мной», за которую получил «Золотой граммофон». Как оказалось, музыкальная премия в этот раз стала площадкой для съемок сериала «Дайте шоу!», в котором Бикович сыграл поп-звезду.
«Спасибо за теплые слова! Только что, 15 секунд назад, вы увидели последние кадры сериала. Это все — персонаж Кирилл Артемьев. И я только что отснялся в сериале, и вы видели перевоплощение. Поэтому я и запел», — обратился Бикович к зрителям.
Также на сцене произошло воссоединение популярной в нулевые группы «Чай вдвоем». Ее бывшие солисты Денис Клявер и Стас Костюшкин признались, что им давно предлагали записать совместный трек после распада коллектива, но они решились на это только в 2023 году. Именно за лирическую композицию «Нежная» артисты получили «Золотой граммофон».
Список всех лауреатов XXVIII церемонии вручения национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон 2023»
- Дмитрий Маликов, «Волшебная»
- Сергей Лазарев, «Третий»
- Сергей Жуков feat. Любовь Успенская, «Безответно»
- Filatov & Karas, «Мимо меня»
- Маша Вебер feat. Миша Марвин, «Целоваться»
- Хабиб, «Ой, какая ты»
- Наталья Подольская, «Конечно, да»
- Мари Краймбрери, «Иначе все это зря»
- «Чай вдвоем», «Нежная»
- Лариса Долина, «Дубликат»
- Anna Asti, «Царица»
- Юлианна Караулова, «Сильная»
- Митя Фомин, «До завтра»
- Artik & Asti, «Кукла»
- Emin, «Благодарю, мама»
- Мот, «Случайности не случайны»
- Николай Басков, «Ты неотразима»
- Ирина Дубцова, «Как ты, где ты?»
- Полина Гагарина, «Бабочки»
- Jony, «Никак»
- Филипп Киркоров, «Если ты уйдешь»
- Милош Бикович, «Танцуешь со мной», специальная номинация «Музыкальный киноэксперимент года»
- Дима Билан, специальная номинация «Артист года»