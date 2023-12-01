Наверх
1 декабря 2023, фоторепортажКрасная дорожка

Киркоров, Лазарев, Гагарина, Билан: все звезды на «Золотом граммофоне 2023»

Смотрите фото и видео с красной дорожки церемонии вручения музыкальной премии, которую посетили десятки российских артистов и представителей шоу-бизнеса
Во время загрузки произошла ошибка.

В Москве прошла ежегодная церемония вручения премии «Золотой Граммофон 2023». Награды за лучшие музыкальные композиции года забрали популярные российские исполнители, среди которых оказались Сергей Лазарев, Дима Билан, Лариса Долина, Полина Гагарина, Сергей Жуков, Любовь Успенская, Дмитрий Маликов, Юлианна Караулова и многие другие.

А на торжественной красной дорожке собрались десятки звезд шоу-бизнеса: от Николая Баскова до Анастасии Волочковой. Последняя, к слову, встретилась на дорожке с Сергеей Лазаревым, который, впрочем, отказал балерине в совместном фото, объяснив свой поступок отсутствием свободного времени.

33
фотографии
33
фотографии
33
фотографии

Появился на дорожке и почетный гость XXVIII-го «Золотого граммофона» — Юрий Антонов. 78-летний артист с удовольствием позировал фотографам, однако от общения с журналистами отказался.

Ведущим музыкальной премии в этом году выступил Филипп Киркоров, компанию ему составили шоумен Дмитрий Хрусталев, со сцены объявивший о том, что недавно впервые стал отцом, и радиоведущий Антон Юрьев.

Интересно, что за всю церемонию Филипп Бедросович сменил около 20 нарядов, установив своеобразный рекорд. При этом певец и сам не остался без награды — получил статуэтку за песню «Если ты уйдешь», саундтрек к фильму «Нюрнберг».

Отдельным сюрпризом для зрителей стало выступление Милоша Биковича — актер исполнил со сцены песню «Танцуешь со мной», за которую получил «Золотой граммофон». Как оказалось, музыкальная премия в этот раз стала площадкой для съемок сериала «Дайте шоу!», в котором Бикович сыграл поп-звезду.

«Спасибо за теплые слова! Только что, 15 секунд назад, вы увидели последние кадры сериала. Это все — персонаж Кирилл Артемьев. И я только что отснялся в сериале, и вы видели перевоплощение. Поэтому я и запел», — обратился Бикович к зрителям.

Также на сцене произошло воссоединение популярной в нулевые группы «Чай вдвоем». Ее бывшие солисты Денис Клявер и Стас Костюшкин признались, что им давно предлагали записать совместный трек после распада коллектива, но они решились на это только в 2023 году. Именно за лирическую композицию «Нежная» артисты получили «Золотой граммофон».

Список всех лауреатов XXVIII церемонии вручения национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон 2023»

  • Дмитрий Маликов, «Волшебная»
  • Сергей Лазарев, «Третий»
  • Сергей Жуков feat. Любовь Успенская, «Безответно»
  • Filatov & Karas, «Мимо меня»
  • Маша Вебер feat. Миша Марвин, «Целоваться»
  • Хабиб, «Ой, какая ты»
  • Наталья Подольская, «Конечно, да»
  • Мари Краймбрери, «Иначе все это зря»
  • «Чай вдвоем», «Нежная»
  • Лариса Долина, «Дубликат»
  • Anna Asti, «Царица»
  • Юлианна Караулова, «Сильная»
  • Митя Фомин, «До завтра»
  • Artik & Asti, «Кукла»
  • Emin, «Благодарю, мама»
  • Мот, «Случайности не случайны»
  • Николай Басков, «Ты неотразима»
  • Ирина Дубцова, «Как ты, где ты?»
  • Полина Гагарина, «Бабочки»
  • Jony, «Никак»
  • Филипп Киркоров, «Если ты уйдешь»
  • Милош Бикович, «Танцуешь со мной», специальная номинация «Музыкальный киноэксперимент года»
  • Дима Билан, специальная номинация «Артист года»
Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Юлианна Караулова
Юлианна Караулова
Юрий Антонов
Милош Бикович
На вручении «Золотого граммофона» завершились съемки сериала с Биковичем
Николай Басков
Любовь Успенская
Любовь Успенская
Милош Бикович
Киркоров признался, что является поклонником Биковича, вручая ему награду
Стас Костюшкин
Стас Костюшкин
Сергей Жуков
Сергей Жуков
Милош Бикович
Милош Бикович высказался об отмене русской культуры
Лариса Долина
Лариса Долина
Анна Asti
Анна Дзюба (Asti)
Anna Asti
Милош Бикович
Милош Бикович поделился эмоциями от будущего отцовства
Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова
Дмитрий Маликов
Дмитрий Маликов
Филипп Киркоров
Киркоров, Гайдулян, Муцениеце и другие звезды на премьере фильма
Сергей Лазарев
Дмитрий Хрусталёв
Дмитрий Хрусталев
Кадр из фильма «Холоп 2»
Тарасова, Бикович и пышные балы: как снимали «Холопа 2»
Дима Билан
Милош Бикович
Милош Бикович
Miloš Biković
Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет все»
Жена Бунши и король-солнце: Бузова и Киркоров снялись в «Иване Васильевиче»
Митя Фомин
Митя Фомин
Полина Гагарина
Полина Гагарина
Вышел первый трейлер комедии «Холоп 2» с Биковичем и Тарасовой
Виктория Лопырева
Виктория Лопырева
Филипп Киркоров и Сергей Лазарев
Киркоров высказался об «украденной» у Лазарева победе на «Евровидении»
Милош Бикович на съемках сериала «Дайте шоу!»
Бикович стал блондином ради роли поп-звезды: первые кадры
Кадр из телешоу «Перепой звезду!» (1 сезон)
Гузеева, Подольская, Цой на съемках нового музыкального шоу
Филипп Киркоров
Филипп Киркоров оценил перспективы своей актерской карьеры
Милош Бикович
Звезда «Холопа» Милош Бикович впервые станет отцом
Ирина Пегова на съемках сериала «Беспринципные»
Михалкова, Пегова, Бикович на съемках продолжения «Беспринципных»: первые фото
Филипп Киркоров
Киркоров с отцом, Польских, Тодоренко на съемках новых «Елок»: первые фото
Милош Бикович
Милош Бикович стал блондином для новой роли
Клава Кока
Филипп Киркоров раскрыл, кто мог поехать на «Евровидение 2022»
Филипп Киркоров
Популярный телеведущий раскрыл изнанку работы с Киркоровым
Алексей Воробьев
Гагарина, Киркоров и Воробьев озвучили героев нового мультфильма
Аглая Тарасова и Милош Бикович
Милош Бикович одобрил участие бывшей возлюбленной в «Холопе 2»
Филипп Киркоров
Названа стоимость концертных костюмов Киркорова
Филипп Киркоров
Филипп Киркоров исключил возможность своего отъезда из России
Алсу
Алсу вспомнила, как отказалась ехать на «Евровидение»
Милош Бикович
Милош Бикович заявил, что не стыдится российского гражданства
Милош Бикович
Бикович уверен, что российское кино «выживет без Голливуда»
Филипп Киркоров
Филипп Киркоров рассказал, как провалил экзамен в ГИТИС
Кадр из сериала «Балканский ветер»
Милош Бикович и Оксана Акиньшина снялись в новом сериале
Евгения Медведева и Филипп Киркоров
Киркоров и Зиверт оценят выступления финалистов популярного шоу
Милана Хаметова, Роман Каграманов и Алла-Виктория Киркорова
Дочь Киркорова снялась в шоу «Вундеркинды»
Филипп Киркоров с детьми
Киркоров с детьми, Муцениеце, Галустян посетили кинопремьеру
Николай Басков
Любимые песни, звезды и герои: как снимали «Голубой огонек 2023»
Маша Распутина и Филипп Киркоров
Киркоров, Билан и другие на съемке новогоднего шоу «Первого» в стиле 2000-х
Филипп Киркоров с семьей
Киркоров с детьми, Безрукова, Бледанс на премьере новых «Елок»
Ольга Бузова в фильме «СамоИрония судьбы»
Бузова ответила критикам ремейка «Иронии судьбы»
Филипп Киркоров на съемках фильма «СамоИрония судьбы»
Киркоров прокомментировал свое появление в образе Ипполита
Ольга Бузова в фильме «СамоИрония судьбы»
Галя и Ипполит: Бузова и Киркоров снялись в «СамоИронии судьбы»
Dava
Киркоров, Бузова, Dava: звезды поздравили «Муз-ТВ» с 26-летием
Филипп Киркоров
Киркоров, Гришаева, Алсу: названы участники нового сезона шоу «Дуэты»
Милош Бикович
Милош Бикович высказался о влиянии Запада на его отношение к России
Появились новые фото с Пересильд, Биковичем и Машковым со съемок «Вызова»
Филипп Киркоров
Филипп Киркоров планирует дебютировать в Театре Наций как актер
Глюкоза с дочками Верой и Лидией
Ревва, Киркоров, Глюкоза с дочками на премьере голливудской «Иронии судьбы»
Кадр из фильма «Холоп 2»
Бикович и Охлобыстин воссоединились на съемках «Холопа 2»
Кадр из телешоу «Просто праздник!»
Киркоров, Валерия, Билан появятся в новом шоу: первые кадры
Филипп Киркоров в сериале «Как Петр I ездил в Голландию и на верфи работал»
Киркоров играет Петра I в новом комедийном сериале: первые кадры
Ольга Бузова
Бузова, МакSим, Бородина: звезды на премии «Жара Music Awards»
Филипп Киркоров
Киркоров объяснил, почему решил поехать на «Евровидение»
Филипп Киркоров
Киркоров прилетел на «Евровидение» по специальному приглашению
Алсу
Выступавшая в костюме Пчелы Алсу рассказала о тяжелых съемках
Филипп Киркоров
Информацию о планах Киркорова покинуть Россию опровергли
Новые трейлеры
Кадр из сериала «Судимость»
Криминальное прошлое
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Предчувствие»
Предчувствие
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Фуриоса»
Фуриоса
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Всемирный потоп»
Всемирный потоп
Трейлер (англ.)
Память
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Онегин»
Онегин
Трейлер
Кадр из фильма «Воздух»
Воздух
Трейлер
vktrailer-220787057_456355640
Правда
Трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь