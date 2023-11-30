На вручении «Золотого граммофона» завершились съемки сериала с Биковичем

Милош Бикович появился на премии «Золотой граммофон», которая стала площадкой для съемок сериала «Дайте шоу!», где актер играет поп-звезду. На музыкальной премии 35-летний актер впервые на большой сцене исполнил свою песню «Танцуешь со мной».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-48064554&id=456239798&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Трек стал популярен и был отмечен как успешный дебют в шоу-бизнесе, а 35-летний актер получил свою первую статуэтку «Золотого граммофона» из рук Филиппа Киркорова. Певец признался, что является поклонником Биковича.

Как сообщил Милош Бикович, на вручении премии были отсняты последние эпизоды для проекта, ради участия в котором ему даже пришлось сменить имидж: он перекрасился в блонд. Кстати, на красную дорожку вышла и Виктория Толстоганова, которая также появится в «Дайте шоу!».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-48064554&id=456239801&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

По сюжету сериала, журналист ток-шоу «Правда» Паша (Олег Савостюк) пытается провести расследование, на которое его подтолкнула бывшая девушка Вера (Анастасия Красовская). По словам девушки, ее изнасиловал известный певец Кирилл Артемьев (Милош Бикович).

Паша решает привести девушку в студию собственного ток-шоу, но публичное обсуждение этой истории оборачивается неожиданными последствиями для всех участников телепрограммы.