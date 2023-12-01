43-летняя Куркова показала стройную фигуру после рождения дочери

Равшана Куркова опубликовала серию снимков из фотосессии для модного бренда, в которой она приняла участие.

43-летняя актриса в нарядах из праздничной коллекции: белой рубашке с перьями и черной блестящей мини-юбке. «Мама в порядке», — подписала снимки звезда кино.

<div id="vk_post_-48064554_30336"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?169"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_30336", -48064554, 30336, 'w4GTTQempysXd3s3njLxIpiL72c'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Поклонники актрисы восхитились тем, как быстро она пришла в форму после родов, а кто-то признался, что благодаря ей появилось новогоднее настроение.

Куркова рассказывала, что через три дня после родов начала заниматься спортом. Сейчас она увлекается йогой и силовыми тренировками, а также старается не есть сладкое и фастфуд. Это помогает ей поддерживать форму.