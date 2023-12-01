43-летняя Куркова показала стройную фигуру после рождения дочери

Равшана Куркова опубликовала серию снимков из фотосессии для модного бренда, в которой она приняла участие.
43-летняя актриса в нарядах из праздничной коллекции: белой рубашке с перьями и черной блестящей мини-юбке. «Мама в порядке», — подписала снимки звезда кино.
Поклонники актрисы восхитились тем, как быстро она пришла в форму после родов, а кто-то признался, что благодаря ей появилось новогоднее настроение.
Куркова рассказывала, что через три дня после родов начала заниматься спортом. Сейчас она увлекается йогой и силовыми тренировками, а также старается не есть сладкое и фастфуд. Это помогает ей поддерживать форму.
Напомним, в 2020 году Равшана Куркова впервые стала мамой — у нее родился сын Гаспар от бизнесмена Сергея Амаряна. В марте 2023-го звезда родила дочь.