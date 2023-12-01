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1 декабря 2023, новость

Гендиректор Большого театра объявил об уходе с поста

Гендиректор Большого театра Владимир Урин попрощался с коллективом
Владимир Урин
Владимир Урин | Источник: Legion-Media.ru

Генеральный директор Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России Владимир Урин обратился к сотрудникам и объявил, что покидает свой пост. Его речь опубликовал музыкальный критик Сергей Буланов в своем Telegram-канале.

«Я с вами прощаюсь, поскольку сегодня мой последний день работы в Большом театре», — сказал он.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что дирижер, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев возглавит Большой театр. Отмечалось, что он займет пост Владимира Урина, который был генеральным директором Большого с 2013 года.

Позднее Гергиев напомнил, какое учреждение он возглавляет. «Я возглавляю Мариинский театр. Точка», — заявил Гергиев, добавив, что не будет комментировать слухи о предполагаемой новой должности.

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