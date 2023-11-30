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30 ноября 2023, статьяPROсмотреноОбзоры

Через что проходит каждая женщина: скрытый смысл в фильме «Барби»

Продолжаем анализировать один из главных фильмов года в шоу PROсмотрено от Кино Mail.ru и VK Creative

Что объединяет такие фильмы, как «Чудо-Женщина», «Безумный Макс: Дорога ярости», «Все везде и сразу» с «Барби» Греты Гервиг? Использование в качестве основы концепции «путешествия героини», разработанной американским психотерапевтом Морин Мердок. Что же это за концепция, и чем путешествие героини отличается от путешествия героя? Неочевидные смыслы в одном из главных фильмов 2023 года находит и объясняет автор популярного канала «Эпизоды» Александр Шебанов специально для нашего шоу «PROсмотрено».

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PROсмотрено: разбираем фильм «Барби» в первом выпуске шоу Кино Mail.ru
Чудо-женщина
Кадр из фильма «Барби»
В Голливуде снимут пародийный фильм «Барбигеймер»
Грета Гервиг
Создательница «Барби» пожаловалась на кошмары из-за нового проекта
Анна Дзюба в фильме «Иван Васильевич меняет все»
В пародии на «Ивана Васильевича...» появится Барби
Кадр из фильма «Барби»
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Российские кинотеатры готовы к штрафам за показы «Барби» и «Оппенгеймера»
Кадр из фильма «Барби»
Минкультуры указало на несоответствие ценностям России «Барби» и «Оппенгеймера»
Кадр из фильма «Барби»
«Барби» для России озвучили официальные голоса Гослинга и Робби
Кадр из фильма «Барби»
Российские кинотеатры начали продавать билеты на «Барби»
Том Круз
СМИ: Тома Круза расстроил успех «Барби»
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Холли Берри отпраздновала 57-летие в стиле Барби
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Внук Пугачевой примерил образ Кена на вечеринке в США
Кадр из фильма «Барби»
«Барби» провалилась на одном из крупнейших кинорынков мира
Агата Муцениеце
Агата Муцениеце показала себя в новом необычном образе
Кадр из фильма «Барби»
Россиянам пообещали показать «Барби» и «Оппенгеймера»
Анастасия Волочкова
Волочкова в образе Барби села в шпагат
Кадр из фильма «Барби»
«Барби» стал самым кассовым снятым женщиной фильмом
Юлия Меньшова
«Страннейший»: Меньшова высказалась о фильме «Барби»
Лариса Гузеева и Барби в ее образе
Гузеева показала, как выглядит в образе Барби
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Мымра-Барби, Шурик-Кен: герои любимых советских фильмов в Барбилэнде
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Что смотрят в мире кроме «Барби»? 7 других киноновинок месяца
Кадр из фильма «Барби»
«Барби» побила 15-летний рекорд «Темного рыцаря»
Кадр из фильма «Барби»
Илон Маск высмеял фильм «Барби»
Меган Маркл и принц Гарри в образах Барби и Кена (фото: Storial.media)
Нейросеть показала Меган Маркл и Кейт Миддлтон в образе Барби
Киллиан Мерфи
Звезда «Оппенгеймера» ответил на вопрос о роли Кена в сиквеле «Барби»
Равшана Куркова
Равшана Куркова примерила образ Барби
Марго Робби
Марго Робби рассказала, как обхитрила студию на питчинге «Барби»
Кадр из фильма «Барби»
Warner Bros. ответила на критику из-за карты в фильме «Барби»
«Барбенгеймер»: интернет заполонили мемы про «Барби» и «Оппенгеймера». Что происходит?
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Сыгравший в «Барби» Кена актер назвал коллег по фильму лузерами
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