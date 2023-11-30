Через что проходит каждая женщина: скрытый смысл в фильме «Барби»

Что объединяет такие фильмы, как «Чудо-Женщина», «Безумный Макс: Дорога ярости», «Все везде и сразу» с «Барби» Греты Гервиг? Использование в качестве основы концепции «путешествия героини», разработанной американским психотерапевтом Морин Мердок. Что же это за концепция, и чем путешествие героини отличается от путешествия героя? Неочевидные смыслы в одном из главных фильмов 2023 года находит и объясняет автор популярного канала «Эпизоды» Александр Шебанов специально для нашего шоу «PROсмотрено».