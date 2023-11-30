Стало известно, кто сыграет молодого Трампа в байопике

Себастьян Стэн | Источник: Legion-Media.ru

Известный по роли Баки Барнса во вселенной Marvel актер Себастиан Стэн сыграет молодого Дональда Трампа в байопике «Ученик» режиссера Али Аббаси. Об этом сообщает Deadline.

Сюжет развернется в 1970—1980 годы, когда на тот момент будущий президент США строил бизнес в сфере недвижимости в Нью-Йорке. Фильм расскажет о становлении бизнес-империи Трампа, а также его отношениях с адвокатом Роем Коном, который был наставником политика.

Производство проекта уже началось. Помимо Стэна, в фильме также примет актер Джереми Стронг («Наследники») — он сыграет адвоката. Первую супругу Трампа Ивану Зельничкову воплотит на экране актриса Мария Бакалова («Стражи Галактики. Часть 3»).

Сценарий к фильму написал Гэбриел Шерман — автор бестселлера «Самый громкий голос в комнате» о гендиректоре Fox News Роджере Айлзе. В 2019 году телеканал Showtime создал мини-сериал по роману Шермана.