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30 ноября 2023, новость

Стало известно, кто сыграет молодого Трампа в байопике

Фильм «Ученик» расскажет о становлении бизнес-империи Дональда Трампа
Себастьян Стэн
Себастьян Стэн | Источник: Legion-Media.ru

Известный по роли Баки Барнса во вселенной Marvel актер Себастиан Стэн сыграет молодого Дональда Трампа в байопике «Ученик» режиссера Али Аббаси. Об этом сообщает Deadline.

Сюжет развернется в 1970—1980 годы, когда на тот момент будущий президент США строил бизнес в сфере недвижимости в Нью-Йорке. Фильм расскажет о становлении бизнес-империи Трампа, а также его отношениях с адвокатом Роем Коном, который был наставником политика.

Производство проекта уже началось. Помимо Стэна, в фильме также примет актер Джереми Стронг («Наследники») — он сыграет адвоката. Первую супругу Трампа Ивану Зельничкову воплотит на экране актриса Мария БакаловаСтражи Галактики. Часть 3»).

Сценарий к фильму написал Гэбриел Шерман — автор бестселлера «Самый громкий голос в комнате» о гендиректоре Fox News Роджере Айлзе. В 2019 году телеканал Showtime создал мини-сериал по роману Шермана.

Режиссер «Ученика» Али Аббаси известен своей картиной «На границе миров», премьера которой состоялась на Каннском кинофестивале в 2018 году. Она получила премию в номинации «Особый взгляд».

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