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29 ноября 2023, новость

Автор «Ведьмака» высказался о выборе Кавилла на роль Геральта

Анджей Сапковский похвалил актера за роль в экранизации
Генри Кавилл в сериале «Ведьмак»
Генри Кавилл в сериале «Ведьмак»

Писатель Анджей Сапковский на Vienna Comic Con высказался о выборе Генри Кавилла на роль Геральта — главного героя его цикла книг о Ведьмаке. Его цитирует Redanian Intelligence.

За роль в сериале Netflix «Ведьмак» писатель Кавилла похвалил.

«В моих книгах — только буквы. Но когда я увидел сериал Netflix, я понял, что голос Кавилла — тот самый. Если бы я давал Геральту голос, это был бы голос Кавилла», — признался он.

Накануне Сапковский на Vienna Comic Con признался, что стриминговый сервис Netflix не стал прислушиваться к его советам при экранизации «Ведьмака».

«Возможно, я подавал им какие-то идеи, но они никогда не слушали меня. Они никогда не слушают», — возмутился Сапковский.

Сериал стриминговой платформы Netflix, основанный на произведениях Сапковского, вышел в 2019 году. Главную роль в сериале сыграл Генри Кавиллпокинувший проект после третьего сезона. Его заменил Лиам Хемсворт («Голодные игры», «Молодые сердца») — младший брат актера Криса Хемсворта, сыгравшего Тора в экранизациях комиксов Marvel.

Как предположили журналисты издания Screen Rant, Кавилл мог отказаться от главной роли в четвертом сезоне сериала «Ведьмак» из-за отклонений сюжета от оригинальной саги Анджея Сапковского.

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