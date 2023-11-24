Автор «Ведьмака» рассказал о неприятном опыте работы с Netflix

Кадр из сериала «Ведьмак» (3 сезон)

Автор «Саги о ведьмаке», польский писатель Анджей Сапковский рассказал о неприятном опыте работы с представителями стриминговой платформы Netflix над сериалом «Ведьмак». Его слова приводит «Канобу».

По словам Сапковского, его идеи во время съемок сериала постоянно игнорировались. «Возможно, я подавал им какие-то идеи, но они никогда не слушали меня. Они никогда не слушают», — заявил он.

Писатель также передразнил одного из руководителей Netflix высказыванием о себе. «Кто это? Это писатель, он — никто», — отметил он.

Ранее Анджей Сапковский назвал дату выхода новой книги по вселенной своего персонажа. По словам писателя, в Польше произведение можно будет приобрести в конце 2024 года. На международный рынок книга выйдет через несколько месяцев — в 2025 году.

Первая книга цикла «Сага о ведьмаке» под названием «Последнее желание» вышла в 1986 году. Всего в серии девять произведений. В центре сюжета — ведьмак Геральт из Ривии, промышляющий уничтожением монстров. Последний роман «Саги о ведьмаке» «Сезон гроз» вышел в 2013 году. По мотивам книг также была создана серия видеоигр.