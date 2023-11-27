Режиссер «Сумерек» рассказала, кого бы выбрала на главные роли в 2023 году

Режиссер «Сумерек» Кэтрин Хардвик заявила, что Джейкоб Элорди и Дженна Ортега «идеально» подошли бы для перезапуска франшизы. Об этом сообщает People.
Хардвик рассказала, что могла бы взять Ортегу и Элорди на роли главных героев Беллы Свон и Эдварда Калена в ребуте проекта. Она назвала актеров «потрясающими».
В апреле стало известно, что киностудия Lionsgate Television начала работу над сериалом по вселенной «Сумерек». Хардвик призналась, что пока ничего не знает о грядущем проекте. Режиссер рассказала, что хотела бы увидеть картину по франшизе в совершенно другом русле.
«Было забавно снять “Сумерки” в открытом космосе. Я была бы в восторге от этого, от чего-то совершенно другого», — поделилась она.
«Сумерки» Хардвик вышли в 2008 году. Они сняты по одноименному роману писательницы Стефани Майер. Главные роли в картине исполнили Роберт Паттинсон и Кристен Стюарт. За время проката фильм собрал в мире более $393,6 миллиона.
В ноябре Хардвик призналась, что продюсеры могли отказать Паттинсону в роли в киносаге «Сумерки» из-за его внешнего вида.
Отметим, Джейкоб Элорди прославился благодаря нашумевшему сериалу «Эйфория», а Дженна Ортега сыграла главную роль в первом телепроекте Тима Бертона «Уэнсдэй», названном самым популярным сериалом 2022 года.