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27 ноября 2023, новость

Режиссер «Сумерек» рассказала, кого бы выбрала на главные роли в 2023 году

Кэтрин Хардвик назвала «идеальных» актеров для перезапуска франшизы
Дженна Ортега и Джейкоб Элорди
Дженна Ортега и Джейкоб Элорди | Источник: Legion-Media.ru

Режиссер «Сумерек» Кэтрин Хардвик заявила, что Джейкоб Элорди и Дженна Ортега «идеально» подошли бы для перезапуска франшизы. Об этом сообщает People.

Хардвик рассказала, что могла бы взять Ортегу и Элорди на роли главных героев Беллы Свон и Эдварда Калена в ребуте проекта. Она назвала актеров «потрясающими».

В апреле стало известно, что киностудия Lionsgate Television начала работу над сериалом по вселенной «Сумерек». Хардвик призналась, что пока ничего не знает о грядущем проекте. Режиссер рассказала, что хотела бы увидеть картину по франшизе в совершенно другом русле.

«Было забавно снять “Сумерки” в открытом космосе. Я была бы в восторге от этого, от чего-то совершенно другого», — поделилась она.

Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон в «Сумерках»
Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон в «Сумерках»

«Сумерки» Хардвик вышли в 2008 году. Они сняты по одноименному роману писательницы Стефани Майер. Главные роли в картине исполнили Роберт Паттинсон и Кристен Стюарт. За время проката фильм собрал в мире более $393,6 миллиона.

В ноябре Хардвик призналась, что продюсеры могли отказать Паттинсону в роли в киносаге «Сумерки» из-за его внешнего вида.

Отметим, Джейкоб Элорди прославился благодаря нашумевшему сериалу «Эйфория», а Дженна Ортега сыграла главную роль в первом телепроекте Тима Бертона «Уэнсдэй», названном самым популярным сериалом 2022 года.

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Стефани Майер
Стефани Майер
Stephenie Meyer
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Дженна Ортега
Дженна Ортега
Jenna Ortega
Роберт Паттинсон
Роберт Паттинсон
Robert Pattinson
Кэтрин Хардвик
Catherine Hardwicke
Сумерки
Тим Бертон
Тим Бертон
Tim Burton
Джейкоб Элорди
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