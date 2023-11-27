Режиссер «Сумерек» рассказала, кого бы выбрала на главные роли в 2023 году

Дженна Ортега и Джейкоб Элорди | Источник: Legion-Media.ru

Режиссер «Сумерек» Кэтрин Хардвик заявила, что Джейкоб Элорди и Дженна Ортега «идеально» подошли бы для перезапуска франшизы. Об этом сообщает People.

Хардвик рассказала, что могла бы взять Ортегу и Элорди на роли главных героев Беллы Свон и Эдварда Калена в ребуте проекта. Она назвала актеров «потрясающими».

В апреле стало известно, что киностудия Lionsgate Television начала работу над сериалом по вселенной «Сумерек». Хардвик призналась, что пока ничего не знает о грядущем проекте. Режиссер рассказала, что хотела бы увидеть картину по франшизе в совершенно другом русле.

«Было забавно снять “Сумерки” в открытом космосе. Я была бы в восторге от этого, от чего-то совершенно другого», — поделилась она.

Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон в «Сумерках»

«Сумерки» Хардвик вышли в 2008 году. Они сняты по одноименному роману писательницы Стефани Майер. Главные роли в картине исполнили Роберт Паттинсон и Кристен Стюарт. За время проката фильм собрал в мире более $393,6 миллиона.