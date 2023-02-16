«Уэнсдэй» назвали самым популярным сериалом 2022

Как правило, уточнили аналитики, основная доля просмотров приходится на первые пятнадцать дней после премьеры. Однако популярность «Уэнсдэй» увеличивалась в течение сорока дней. Только 66% зрителей посмотрели его в первые 15 дней. Остальных, предполагают аналитики, частично привлекла вирусная популярность сериала в социальных сетях, где распространялся как необычный танец главной героини, так и попытки повторить его и пародии на него.