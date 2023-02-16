«Уэнсдэй» назвали самым популярным сериалом 2022

Дебютный сериал Тима Бертона «Уэнсдэй» обошел по популярности сериалы «Дом Дракона», «Монстр: История Джеффри Дамера» и «Наблюдатель». Об этом сообщает Deadline со ссылкой на исследование Samba TV.
Как правило, уточнили аналитики, основная доля просмотров приходится на первые пятнадцать дней после премьеры. Однако популярность «Уэнсдэй» увеличивалась в течение сорока дней. Только 66% зрителей посмотрели его в первые 15 дней. Остальных, предполагают аналитики, частично привлекла вирусная популярность сериала в социальных сетях, где распространялся как необычный танец главной героини, так и попытки повторить его и пародии на него.
Напомним, премьера «Уэнсдэй» состоялась на Netflix 23 ноября. Сериал рассказывает о дочери Мартиши и Гомеса Аддамс, имеющей необычные способности, и ее попытках адаптироваться в школе.
Главную роль исполнила Дженна Ортега, также в проекте снялись Гвендолин Кристи, Кэтрин Зета-Джонс, Луис Гусман, Кристина Риччи, Рики Линдхоум и Эмма Майерс.