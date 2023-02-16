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16 февраля 2023, новость

«Уэнсдэй» назвали самым популярным сериалом 2022

Как считают аналитики, зрителей привлекла вирусная популярность шоу в соцсетях
Кадр из сериала «Уэнсдэй»

Дебютный сериал Тима Бертона «Уэнсдэй» обошел по популярности сериалы «Дом Дракона», «Монстр: История Джеффри Дамера» и «Наблюдатель». Об этом сообщает Deadline со ссылкой на исследование Samba TV.

Как правило, уточнили аналитики, основная доля просмотров приходится на первые пятнадцать дней после премьеры. Однако популярность «Уэнсдэй» увеличивалась в течение сорока дней. Только 66% зрителей посмотрели его в первые 15 дней. Остальных, предполагают аналитики, частично привлекла вирусная популярность сериала в социальных сетях, где распространялся как необычный танец главной героини, так и попытки повторить его и пародии на него.

Напомним, премьера «Уэнсдэй» состоялась на Netflix 23 ноября. Сериал рассказывает о дочери Мартиши и Гомеса Аддамс, имеющей необычные способности, и ее попытках адаптироваться в школе.

Главную роль исполнила Дженна Ортега, также в проекте снялись Гвендолин КристиКэтрин Зета-ДжонсЛуис ГусманКристина Риччи, Рики Линдхоум и Эмма Майерс.

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