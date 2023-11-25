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25 ноября 2023, статьяКиноновости недели

«Домовой» дебоширит, Пушкарева возвращается: киноновости недели

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Звезда «Домового» кается за дебош, Ургант просит прекратить травлю

Сергей Чирков, знакомый зрителям по фильму «Домовой», устроил пьяный дебош на молодежном конкурсе «Энергия улиц» в Обнинске и чуть не сорвал мероприятие. Позднее актер извинился за свое поведение и записал видеообращение, признавшись, что чувствует себя ужасно из-за произошедшего. СМИ сообщают, что на Чиркова будет составлен протокол за мелкое хулиганство, ему грозит 15 суток ареста.

Сергей Чирков
Сергей Чирков

А Иван Ургант продолжает бороться с травлей. Недавно он пожаловался на фейковый канал шоу «Вечерний Ургант», распространяющий ложную информацию о программе и самом Урганте и ставший причиной того, что на телеведущего многие ополчились. Шоумен призвал остановить травлю и преследования в его адрес из-за постов, которых он не выкладывал.

Камбэки «Не родись красивой» и «Молодежки»

На этой неделе прошла презентация нового сезона СТС, в ходе которой главный режиссер телеканала Антон Федотов объявил о возвращении на экраны популярных сериалов прошлого. Подробностей о продолжении кинохита «Не родись красивой» он не стал раскрывать, но намекнул, что в нем может принять участие Нелли Уварова, сыгравшая Катю Пушкареву. 

Сама актриса позже сообщила, что еще не читала сценарий сиквела и не принимала предложение о съемках в проекте. «Пока нет сценария, я не могу даже приступать к переговорам. Не очень верю во вторые части», — призналась артистка.

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Также в новом сезоне зрители увидят продолжение истории героев «Молодежки», звезды многосерийного фильма уже собрались на первую читку сценария. Подробности сюжета продолжения, как и полный актерский состав, пока не сообщаются, но известно, что в нем появятся Влад Канопка, исполнитель роли Андрея Кисляка, а также новые актеры: Егор Кирячок, Даня Киселев и Андрей Нестеренко.

Дочь Цыганова снялась с Боярской, а внучка Кончаловского — у Германики

Мария Михалкова-Кончаловская появится во втором сезоне сериала «Обоюдное согласие» режиссера Валерии Гай Германики. Об этом она рассказала своим подписчикам. По словам 22-летней наследницы знаменитой фамилии, это будет ее первая большая роль на экране. Кого именно она сыграет, Мария не раскрыла.

Мария Михалкова-Кончаловская
Мария Михалкова-Кончаловская | Источник: PersonaStars

А вот Полине Цыгановой, старшей дочери Евгения Цыганова, досталась главная роль в драме «110». Коллегой молодой актрисы по съемочной площадке стала Елизавета Боярская. Они сыграли мать и дочь.

По сюжету, героиня Цыгановой вместе с классом будет пытаться скрыть детали трагедии, которая произошла в их школе. В этом ей будет помогать и мать, профессиональный адвокат, которая всеми силами пытается отвести беду от семьи. Защищая одного из учеников, попавших под подозрение, ей придется допрашивать и собственную дочь.

Звезды на светских премьерах

В столичном кинотеатре «Москва» прошел показ первых эпизодов сериала «Кеша должен умереть» режиссера Константина Богомолова, также сыгравшего в нем главную мужскую роль.

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Многосерийный фильм вместе с создателями представили актрисы Юлия АлександроваВасилиса Перелыгина и Александра Ребенок. Звездными гостями и первыми зрителями стали  Ксения СобчакНаталья РудоваКсения БородинаЛянка ГрыуВиктория БоняАнна БанщиковаАлика СмеховаТатьяна ЛютаеваАлена Водонаева и многие другие.

Также состоялась премьера спортивного фильма «Хоккейные папы» режиссера Андрея Булатова. Вместе с ним картину представили актеры проекта: Анна ЧиповскаяАлексей БардуковДаниил ВахрушевКонстантин КрюковОлеся Судзиловская и другие. В центре сюжета — тренер по хоккею, который пытается отстоять ледовый дворец, где тренирует детей. Его давний соперник выкупил спорткомплекс, желая построить на его месте торговый центр. 

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Фильм «Хоккейные папы» вышел в широкий прокат 23 ноября.

Раскрываем все, что скрыто в фильме «Барби»

Какие куклы, показанные в «Барби», выпускались в реальности, а какие были придуманы специально для фильма? Как на Кена повлияли Джон Траволта и Сильвестр Сталлоне? Почему машина Барби проехала именно столько километров? И при чем тут Мэрилин Монро и Стивен Спилберг? Обо всем, что вы не заметили в популярном фильме с Марго Робби и Райаном Гослингом, рассказывает Cut The Crap в эксклюзивном выпуске нашего шоу «PROсмотрено»:

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