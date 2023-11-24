Появились первые фото актеров продолжения «Молодежки»

Звезды сериала «Молодежка» собрались на первую читку сценария нового проекта — «Молодежка. Студенты». Об этом сообщается в Telegram-канале студии Art Pictures.

<div id="vk_post_-48064554_30173"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?169"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_30173", -48064554, 30173, 'bFWQVkpk2POBbIBt7zf2jRjvKMg'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Как сообщается, полный каст продолжения популярного драмеди про молодежную хоккейную команду пока держится в секрете, однако в кадре точно появится звезда оригинального сериала Влад Канопка и новые актеры: Егор Кирячок (ранее отметился ролью блогера-миллионика в сериале «Юность»), Даня Киселев (сыграл Цыгана в картине «Слово пацана. Кровь на асфальте») и Андрей Нестеренко (исполнил главную роль в фильме «Я хочу! Я буду!»).

Подробности сюжета, как и полный актерский состав, пока не сообщаются.