Появились первые фото актеров продолжения «Молодежки»

Звезды сериала «Молодежка» собрались на первую читку сценария нового проекта — «Молодежка. Студенты». Об этом сообщается в Telegram-канале студии Art Pictures.
Как сообщается, полный каст продолжения популярного драмеди про молодежную хоккейную команду пока держится в секрете, однако в кадре точно появится звезда оригинального сериала Влад Канопка и новые актеры: Егор Кирячок (ранее отметился ролью блогера-миллионика в сериале «Юность»), Даня Киселев (сыграл Цыгана в картине «Слово пацана. Кровь на асфальте») и Андрей Нестеренко (исполнил главную роль в фильме «Я хочу! Я буду!»).
Подробности сюжета, как и полный актерский состав, пока не сообщаются.
Напомним, сериал «Молодежка» шел на СТС с 2013 по 2018 годы. В центре сюжета — члены хоккейной команды «Медведи», их судьбы, взаимоотношения, дружба, любовь и предательство. За шесть сезонов было снято 260 серий. В 2017 году проект получил ТЭФИ в номинации «Телевизионный фильм/сериал».
В ходе презентации нового сезона СТС, состоявшейся ранее в ноябре, также стало известно о скором выходе на канале продолжения телехита «Не родись красивой». Вскоре после этого звезда оригинального проекта Нелли Уварова заявила, что еще не видела сценария и не соглашалась на участие в сиквеле.