Наверх
24 ноября 2023, новость

Появились первые фото актеров продолжения «Молодежки»

Звезды нового сериала собрались на первую читку сценария

Звезды сериала «Молодежка» собрались на первую читку сценария нового проекта — «Молодежка. Студенты». Об этом сообщается в Telegram-канале студии Art Pictures.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как сообщается, полный каст продолжения популярного драмеди про молодежную хоккейную команду пока держится в секрете, однако в кадре точно появится звезда оригинального сериала Влад Канопка и новые актеры: Егор Кирячок (ранее отметился ролью блогера-миллионика в сериале «Юность»), Даня Киселев (сыграл Цыгана в картине «Слово пацана. Кровь на асфальте») и Андрей Нестеренко (исполнил главную роль в фильме «Я хочу! Я буду!»).

Подробности сюжета, как и полный актерский состав, пока не сообщаются.

Напомним, сериал «Молодежка» шел на СТС с 2013 по 2018 годы. В центре сюжета — члены хоккейной команды «Медведи», их судьбы, взаимоотношения, дружба, любовь и предательство. За шесть сезонов было снято 260 серий. В 2017 году проект получил ТЭФИ в номинации «Телевизионный фильм/сериал».

В ходе презентации нового сезона СТС, состоявшейся ранее в ноябре, также стало известно о скором выходе на канале продолжения телехита «Не родись красивой». Вскоре после этого звезда оригинального проекта Нелли Уварова заявила, что еще не видела сценария и не соглашалась на участие в сиквеле.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Молодежка
Влад Канопка
Влад Канопка
Кадр из сериала «Не родись красивой»
У сериала «Не родись красивой» будет продолжение
Павел Прилучный и Зепюр Брутян на съемках фильма «Неприличные гости»
Прилучный и Брутян сыграли мужа и жену в новой комедии: первые фото
Кадр из сериала «Последний богатырь. Наследие»
Сухорукова «уменьшили» для роли в «Последнем богатыре»
Валя Карнавал
Звезда «Реальных пацанов» оценила актерское мастерство Вали Карнавал
Александр Олешко
Звезда «Папиных дочек» рассказал о полученной на съемках контузии
Ирина Пегова на съемках сериала «Здесь все свои»
Ирина Пегова примерила форму на съемках сериала: первые кадры
Петр Баранчеев, Екатерина Волкова и Гоша Куценко
Куценко и Волкова возвращаются в «Скорую помощь»: первые кадры
Кадр из сериала «Екатерина» (4 сезон)
Александрова и фавориты: продолжение «Екатерины» возвращается в эфир
Кадр из фильма «Холоп 2»
Тарасова, Бикович и пышные балы: как снимали «Холопа 2»
Кадр из сериала «Банда ЗИГ ЗАГ»
Вышли первые серии нового детектива с Петренко и Вилковой
Кадр из фильма «Пять процентов»
Сухоруков рассказал о дерзком поведении Стоянова на съемках
Наталья Бочкарева
Бочкарева показала Батрутдинова на съемках «Букиных»
Кадр из сериала «Многодетство»
Нелли Уварова появится в неожиданном образе в сериале: первые кадры
Ирина Безрукова
Безрукова рассказала об опасном инциденте на съемках в Китае
Кадр из сериала «Все ОК»
Дава и Алена Апина снимаются в новом сериале: первые кадры
Кадр из сериала «Тайны следствия» (23 сезон)
Ковальчук завершила съемки в 23-м сезоне «Тайн следствия»: новые кадры
Кадр из фильма «Теща»
Харламов рассказал об отношениях с Гузеевой на съемках
Сергей Светлаков
Гогунский, Водонаева, Светлаков: звезды на 25-летии ТНТ
Кристина Асмус на площадке фильма «Кинопленка №8»
Кристина Асмус снимается в фильме про 90-е: первые кадры
Павел Прилучный
Прилучный признался, что не любит смотреть фильмы со своим участием
Кристина Асмус
Кристина Асмус призналась, что хотела увеличить губы для роли
Джиган и Оксана Самойлова с детьми
Дочь и сын Джигана сыграют главные роли в сериале
Локи 2
Они возвращаются: 8 самых долгожданных продолжений сериалов в октябре
Кадр из сериала «Молот ведьм»
Люся Чеботина снялась в сериале в необычном образе
Дмитрий Нагиев на площадке сериала «Кто быстрее?»
Дмитрий Нагиев вернулся к съемкам: первые кадры с площадки
Сергей Безруков
Сергей Безруков поймал 17 рыб вместе с массовкой на съемках
Равшана Куркова и Сергей Новосад на съемках сериала «Предпоследняя инстанция»
Прилучный, Куркова, Розанова снялись в продолжении сериала
Павел Прилучный на съемках сериала «Жизнь по вызову» (2 сезон)
Павел Прилучный рассказал об экстремальных съемках
Станислав Садальский
Садальский рассказал, как актеры помогают себе заплакать в кадре
Кадр из сериала «Танго»
Снигирь танцует танго в новом сериале Тодоровского: первые кадры
Кадр из фильма «Убийца»
Актер ни разу не моргнул на съемках фильма известного режиссера
Татьяна Пельтцер и Александра Захарова в фильме «Формула любви»
Дочь Захарова вспомнила, как Абдулов напугал ее на съемках
Дженнифер Энистон
Энистон полностью обнажилась для съемок постельной сцены в «Утреннем шоу»
Кадр из фильма «Стальное сердце»
Никита Ефремов играет Соловья-Разбойника: первые кадры
Кристина Асмус
Кристина Асмус рассказала о жизни на костылях
Эмбер Херд и Джейсон Момоа
Момоа переодевался в Деппа, чтобы дразнить Херд на съемках «Аквамена 2»
Кадр из фильма «Мама из прошлого»
Ходченкова играет 17-летнюю девушку в новом фильме: первые кадры
Анджелина Джоли в образе Марии Каллас
Анджелина Джоли играет оперную диву: первые кадры в образе
Ирина Безрукова
Ирина Безрукова напугала поклонников фото со съемок фильма
Кадр из фильма «Повелитель ветра»
Бондарчуку понадобился нашатырь на съемках «Повелителя ветра»
Кадр из сериала «Бизон: Дело манекенщицы»
Безруков в мире советского гламура: кадры со съемок сериала
Милош Бикович на съемках сериала «Дайте шоу!»
Бикович стал блондином ради роли поп-звезды: первые кадры
Кристина Асмус
Кристина Асмус вернулась к съемкам с гипсом на ноге
Полина Гагарина на съемках сериала «Красные линии»
Аксенова поддержала Гагарину в первый день съемок продолжения «Бывших»
Станислав Бондаренко и Ольга Бузова
Бузова и Бондаренко снова снялись вместе в страстной сцене
50 Cent в фильме «Неудержимые 4»
Известный рэпер вывихнул палец каскадеру на съемках «Неудержимых»
Кадр из сериала «Против всех» (2 сезон)
Ведущий Борисов снялся в сериале со звездой «Сватов»: первые кадры
Евгений Цыганов
Цыганов рассказал о временной потере памяти на съемках
Павел Майков и Александр Домогаров-мл. на площадке сериала «Она такая классная»
Сын Домогарова приступил к съемкам сериала: первые фото
Клава Кока
Кока, Карнавал, Алсу, Королёва: все звезды на съемках «Битвы поколений»
Новые трейлеры
Кадр из сериала «Оффлайн» (2 сезон)
Оффлайн
Трейлер (2 сезон)
Кадр из мультфильма «Три Богатыря и Пуп Земли»
Три богатыря и Пуп Земли
Трейлер
Кадр из сериала «Сестры» (2 сезон)
Сестры
Трейлер (2 сезон)
Кадр из фильма «Бедные-несчастные»
Бедные-несчастные
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из фильма «Одна жизнь»
Одна жизнь
Дублированный трейлер
Трудные подростки
Трудные подростки
Трейлер (5 сезон)
Кадр из сериала «Госпожа»
Госпожа
Трейлер
vktrailer-220787057_456355559
Аквамен и потерянное царство
Тизер №2 (англ.)
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь