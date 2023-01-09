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Я хочу! Я буду!

20231 ч. 30 мин.мелодрамакомедия
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Сюжет фильма:

Надя живет в Нижнем Новгороде, у нее есть семья, статус, работа в университете. Но к своим 45 годам женщина осознает, что ее жизнь — это не то, чего бы ей хотелось на самом деле. Когда она узнает об измене мужа, героиня понимает, что лучшего времени для перемен уже не будет, и решает кардинально изменить свое существование. Не без помощи своей племянницы Алены, увлекающейся стендапом, Надя учится отстаивать свое право быть собой — одеваться так, как ей хочется, заниматься любимым делом и встречаться с молодым парнем.

«Я хочу! Я буду!» — комедийная мелодрама с Екатериной Гусевой и Валентиной Ляпиной.

Режиссер
Павел Воронин
В ролях
Екатерина Гусева, Валентина Ляпина, Станислав Дужников, Андрей Нестеренко, Игорь Жижикин, Антон Лаврентьев, Алексей Чумаков, Сергей Дьяков, Андрей Щука, Ильдус Хасанов, Янина Малинчик, Никита Клещев, Наталья Беляева, Елена Антипова, Ольга Лебедева
Страна
Россия
Премьера
6 апреля (РФ)
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Трейлер
Кадры7
7
фотографий
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