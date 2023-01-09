Надя живет в Нижнем Новгороде, у нее есть семья, статус, работа в университете. Но к своим 45 годам женщина осознает, что ее жизнь — это не то, чего бы ей хотелось на самом деле. Когда она узнает об измене мужа, героиня понимает, что лучшего времени для перемен уже не будет, и решает кардинально изменить свое существование. Не без помощи своей племянницы Алены, увлекающейся стендапом, Надя учится отстаивать свое право быть собой — одеваться так, как ей хочется, заниматься любимым делом и встречаться с молодым парнем.

«Я хочу! Я буду!» — комедийная мелодрама с Екатериной Гусевой и Валентиной Ляпиной.