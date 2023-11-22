Звезда «Не родись красивой» высказалась о продолжении сериала

Нелли Уварова, 2020 год | Источник: PersonaStars

Актриса Нелли Уварова призналась, что еще не соглашалась на участие в продолжении сериала «Не родись красивой». Ее слова передает Telegram-канал Mash.

«Я знаю, что есть желание снимать [продолжение], но такое желание есть последние 17 лет. Мне обещали прислать сценарий для обсуждения. Пока нет сценария, я не могу даже приступать к переговорам. Не очень верю во вторые части», — призналась артистка.