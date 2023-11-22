Звезда «Не родись красивой» высказалась о продолжении сериала

Актриса Нелли Уварова призналась, что еще не соглашалась на участие в продолжении сериала «Не родись красивой». Ее слова передает Telegram-канал Mash.
«Я знаю, что есть желание снимать [продолжение], но такое желание есть последние 17 лет. Мне обещали прислать сценарий для обсуждения. Пока нет сценария, я не могу даже приступать к переговорам. Не очень верю во вторые части», — призналась артистка.
Ранее в СМИ появилась информация, что планируется продолжение сериала «Не родись красивой». О грядущем сиквеле комедийной мелодрамы сообщил главный режиссер телеканала СТС Антон Федотов. Подробности сюжета не разглашались. Однако предполагалось, что, возможно, к своей роли вернется Нелли Уварова — именно картинку с ее персонажем, Катей Пушкаревой, показали на презентации.
Сериал «Не родись красивой», адаптация колумбийской теленовеллы «Я — Бетти, дурнушка», выходил на российском телевидении в 2005-2006 годы. Главные роли в нем, помимо Уваровой, исполнили Григорий Антипенко, Петр Красилов, Ольга Ломоносова и другие.