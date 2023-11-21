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21 ноября 2023, новостьСъемки

Внучка Кончаловского получила роль в продолжении популярного сериала

Мария Михалкова-Кончаловская появится во втором сезоне «Обоюдного согласия»
Мария Михалкова-Кончаловская
Мария Михалкова-Кончаловская

Мария Михалкова-Кончаловская, дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского, в личном блоге сообщила, что снимется в продолжении сериала «Обоюдное согласие» Валерии Гай Германики.

По словам 22-летней наследницы знаменитой фамилии, это будет ее первая большая роль в кино. Кого именно она сыграет, Мария не раскрыла.

«Короче, я только поняла, что никому не рассказала даже. Я сейчас снимаюсь в сериале! Да. Никогда не говори “никогда”. Мне нереально повезло, моя первая большая роль будет в сериале “Обоюдное согласие 2”», — рассказала Михалкова-Кончаловская.

Напомним, сериал «Обоюдное согласие» режиссера Валерии Гай Германики вышел в 2022 году. В многосерийном фильме поднимается тема сексуализированного насилия, главную роль исполнила Светлана Иванова.

Известно, что во втором сезоне следователю Анне предстоит раскрыть убийство успешного бизнесмена и узнать много тайн из его семейной жизни. В ролях в продолжении «Обоюдного согласия» появятся Диана Арбенина, Глафира Тарханова, Глеб Пускепалис и другие.

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