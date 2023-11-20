Сыгравшая Машу в «Ворониных» актриса показала откровенные фото на 20-летие

Мария Ильюхина, сыгравшая старшую дочь Веры и Кости в сериале «Воронины» Машу Воронину, поделилась откровенными фото в честь своего 20-летия.

Актриса запечатлена в черных кожаных мини-юбке и топе, который слегка оголяет грудь. Провокационный образ девушка дополнила ярко-красной помадой и солнцезащитными очками.

<div id="vk_post_-48064554_30097"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?169"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_30097", -48064554, 30097, 'wW4LJGjld88V7_dYmRLUujuuDvo'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Привет, мои 20 лет. Листай влево», — подписала снимки Ильюхина.

Поклонники актрисы восхитились ее внешним видом и удивились тому, как девушка так быстро повзрослела. Среди комментаторов оказался и муж звезды. «Вот это жена у меня», — написал Алексей Шаров.