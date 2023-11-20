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20 ноября 2023, новость

Сыгравшая Машу в «Ворониных» актриса показала откровенные фото на 20-летие

Мария Ильюхина устроила провокационную фотосессию

Мария Ильюхина, сыгравшая старшую дочь Веры и Кости в сериале «Воронины» Машу Воронину, поделилась откровенными фото в честь своего 20-летия.

Актриса запечатлена в черных кожаных мини-юбке и топе, который слегка оголяет грудь. Провокационный образ девушка дополнила ярко-красной помадой и солнцезащитными очками.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Привет, мои 20 лет. Листай влево», — подписала снимки Ильюхина.

Поклонники актрисы восхитились ее внешним видом и удивились тому, как девушка так быстро повзрослела. Среди комментаторов оказался и муж звезды. «Вот это жена у меня», — написал Алексей Шаров.

Напомним, Мария Ильюхина получила роль Маши в сериале «Воронины» в 2009 году — тогда ей было шесть лет. Также актриса появилась в таких проектах, как «Деффчонки», «Мамочки», «Бомбила» и других.

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