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18 ноября 2023, новость

Фильм «Брат 3» не получил прокатное удостоверение

Премьерный показ фильма не состоялся

Фильм Валерия Переверзева «Брат 3» не получил прокатное удостоверение, и премьеру пришлось отменить. Об этом сообщил директор прокатной кинокомпании HHG Владислав Пастернак в своей соцети.

«Прокатного удостоверения у работы художника Переверзева “Брат 3” нет. Премьерный показ 18 ноября не состоится. Деньги за билеты, естественно, вернутся», — написал Пастернак.

В беседе с изданием «Холод» директор HHG уточнил, что ранее Минюст обнаружил мат в фильме, но авторы его удалили. «Нынешние претензии, на мой взгляд, субъективны и не имеют отношения к закону»,— сказал он.

В Москве на премьеру фильма было продано 700 билетов, в Тамбове, где снималась картина, — больше 400 билетов.

Точная причина отмены неизвестна.

«Брат 3» не связан с дилогией Алексея Балабанова. В марте рэпер Птаха (настоящее имя — Давид Нуриев), который сыграл в фильме одну из ролей, заявлял, что удостоверение фильму дали, однако речь была о статусе национального кино.

Ранее звезда двух фильмов «Брат» Виктор Сухоруков раскритиковал третью часть фильма

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