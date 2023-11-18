Владимир Долинский рассказал, как актеры должны относиться к своей работе

Владимир Долинский | Источник: PersonaStars

Актер Владимир Долинский вспомнил в беседе с aif.ru, что последний раз беседовал с артисткой Инной Чуриковой после ее спектакля «Ложь во спасение» в театре Ленком.

«Захожу после спектакля за кулисы, она спрашивает: “Как?”. Отвечаю: “Инка, ну, что говорить?! Шедеврально!”. А она: “Знаешь, в первом акте не так, нет, не так…”», — рассказал Долинский.

Актер признался, что его удивило отношение актрисы к своей игре — то, что она была «вся в сомнениях», в то время как зрители «боялись дышать» во время ее выступления.

Недавно Долинский также рассказал, как его коллеги Валентин Гафт и Анатолий Папанов нелестно высказывались о своих актерских работах.

«Валя Гафт заявлял: “О, все, я [во всех плохих фильмах] играл, не ходи смотреть!”. А Анатолий Дмитриевич Папанов говорил: “Ой, хуже меня актера трудно найти! Так вчера играл, что там, где должно быть четыре аплодисмента, я еле два сорвал!”», — вспомнил Долинский.