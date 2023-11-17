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17 ноября 2023, новость

63-летний Бандерас рассказал о жизни после сердечного приступа

Актер сравнил перенесенный сердечный приступ со стуком в дверь
Антонио Бандерас
Антонио Бандерас | Источник: Legion-Media.ru

Актер Антонио Бандерас заявил, что взглянул на жизнь по-новому после перенесенного сердечного приступа. Его слова передает Fox News.

«Для меня это был как стук в дверь. Все могло закончиться очень плохо», — рассказал 63-летний артист.

Бандерас признался, что считает случившееся звонком о том, что он шел по неправильному пути.

«Я переживал развод, был в замешательстве. Находил спасение в работе: снимал фильмы один за другим. Это было безумием», — вспомнил актер.

Fox News напоминает, что Бандерас пережил сердечный приступ в 2017 году. Это случилось через два года после его развода с актрисой Мелани Гриффит, пара была вместе почти 20 лет.

Ранее Антонио Бандерас попал в объективы фотографов и вызвал обсуждения своей внешности.

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