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16 ноября 2023, новость

Эрнст анонсировал фильм с аватарами великих советских актеров

Продюсер рассказал о фильме с аватаром Владимира Высоцкого
Константин Эрнст
Константин Эрнст

Генеральный продюсер Первого канала Константин Эрнст заявил о намерении снять фильм в духе «Семи самураев» Акиры Куросавы. Об этом пишет kp.ru.

«Двое актеров будут современные, а остальных пятерых мы планируем включить в картину, задействуя их образы, – это будут великие советские актеры в их лучшие годы. Мы уже отрабатывали эту технологию. Но загвоздка в том, что кроме образа аватара нужен актер, который будет им управлять», — рассказал Эрнст.

По словам продюсера, эта идея будет реализована, если найти актеров, которые по таланту будут соответствовать тем, кто дал свой образ для аватара. Одним из таких персонажей станет Владимир Высоцкий, чей образ воссоздадут при помощи компьютерных технологий.

Имена других культовых артистов продюсер оставил в тайне.

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