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16 ноября 2023, новость

Учитель сообщил о планах создания сериала о конструкторе Сергее Королеве

Кинорежиссер рассказал, что игровой проект будет насчитывать 8-10 серий
Алексей Учитель
Алексей Учитель

CАНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Кинорежиссер Алексей Учитель намерен выступить продюсером игрового сериала о советском ученом, конструкторе ракетно-космических систем Сергее Королеве. Об этом он рассказал на панельной дискуссии «Кино — формируя образ будущего. Эпоха великих космических открытий» на IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме — Форуме объединенных культур.

«Мы сейчас работаем над сериалом “Королев”, и надеюсь, что [он] состоится», — сказал Учитель.

В беседе с журналистами он отметил, что проект будет насчитывать 8−10 серий. «Мы только в начале пути. Уже написан расширенный сценарный план. Это игровой сериал», — добавил Учитель. Он отметил, что планирует выступить в качестве продюсера этого проекта.

«Еще у нас лежит очень интересная тема: был “космонавт № 3” — Нелюбов его фамилия, который должен был третьим полететь в космос. У него трагическая биография, но он считался физически самым подготовленным космонавтом. И Королев, кстати, его <…> целый год испытывал для полета на Марс — была же еще марсианская программа в ответ на американскую лунную программу. Может быть, этот проект тоже состоится», — также рассказал Учитель на панельной дискуссии.

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум — Форум объединенных культур проходит с 16 по 18 ноября. Организатором мероприятия выступили правительство и Минкультуры РФ, власти Санкт-Петербурга и Государственный Эрмитаж. 

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