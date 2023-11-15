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15 ноября 2023, новость

«Не надо купаться в славе»: звезда «Кадетства» дал совет молодым актерам

Артур Сопельник рассказал о последствиях ранней славы
Артур Сопельник, фото предоставлено актером
Артур Сопельник, фото предоставлено актером

Звезда «Кадетства» Артур Сопельник в интервью Кино Mail.ru рассказал об опыте ранней славы, которую обрел в юном возрасте после успеха сериала.

32-летний актер, исполнивший главную роль в новом сериале «Абрек», посоветовал молодым актерам «не купаться» в лучах популярности.

«Помню, когда был “Физрук”, и пришел ошеломительный успех, я, как старый дед, ветеран, все время ходил и говорил: “Ребята, это не насовсем! Продолжайте развиваться. Не надо в этом купаться!” Были люди, которые услышали, а были, кто не услышал и очень сильно обжегся», — отметил Сопельник.

Актер считает, что, однажды «сорвав овации», нужно продолжать «работать и работать». Он также признался, что знаком со звездной болезнью, но побороть ее в возрасте 15 лет ему помогли родители: «Все это контролировали родители, сдерживали. Это их заслуги — мамы, бабушки, которые направляли и, если надо, давали по шапке, если я где-то перегибал».

Полное интервью с актером читайте по ссылке.

Абрек
Абрек
2023/Россия16+драма
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