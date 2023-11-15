Юлия Пересильд поддержала возлюбленного на премьере

Юлия Пересильд и Михаил Тройник

В Москве состоялась премьера комедии «Папаша в бегах», где одну из главных ролей исполнил Михаил Тройник. Актер вышел на красную дорожку вместе с возлюбленной, актрисой Юлией Пересильд.

Фильм также представили режиссер Алексей Южаков, актеры Ярослав Могильников, Михаил Орлов.

По сюжету комедии «Папаша в бегах», молодые супруги, которых играют Ирина Горбачева и Михаил Тройник, готовятся к рождению ребенка. Однако Толя, испугавшись ответственности, сбегает на вахту. В поезде он знакомится с беспризорником Колей (Ярослав Могильников) и продолжает дальнейший путь с ним. В итоге героя объявляют в федеральный розыск и обвиняют в похищении ребенка. С этого начинается путешествие Толи и Коли в город Когалым, которое изменит их жизнь.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456239147&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее Ирина Горбачева рассказала о совместной работе с Михаилом Тройником. По словам актрисы, сначала она не хотела принимать участие в проекте, узнав, что в нем также будет Тройник. Она отметила, что до этого снималась с 35-летним актером в сериале «Чики» и была настолько влюблена в его талант, что побоялась соглашаться сотрудничать с ним вновь.