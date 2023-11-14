Наверх
14 ноября 2023, новость

Съемки второго сезона «Уэнсдэй» перезапустили после забастовки

Съемки продолжения сериала пройдут в Ирландии
Уэнсдэй

Стриминговый сервис Netflix перезапустил съемки продолжения мистического сериала «Уэнсдэй» с Дженной Ортегой в главной роли. Об этом сообщает Variety.

Съемки второго сезона стартуют в Ирландии, тогда как первый сезон проекта снимался в Румынии.

На второй сезон «Уэнсдэй» продлили в январе 2023 года. Производство сиквела было отложено из-за забастовки актеров и сценаристов в Голливуде.

Забастовку актеров, закончившуюся 9 ноября, организовала Гильдия киноактеров и федерации артистов телевидения и радио США (SAG-AFTRA). Спустя месяцы переговоров представители Альянса продюсеров кино и телевидения (AMPTP) договорились об условиях, которые устраивают обе стороны. Соглашение с AMPTP оценили более чем в $1 млрд. Оно включает повышение минимальных зарплат, защиту членов организации от угрозы искусственного интеллекта, а также бонус за участие в потоковом вещании.

В сентябре также закончилась 148-дневная забастовка сценаристов.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Уэнсдэй
Дженна Ортега
Jenna Ortega
Премьеры «Дэдпула» и «Капитана Америки» перенесли из-за забастовки актеров
Американские сценаристы объявили о завершении забастовки
Венецианский кинофестиваль может остаться без звездных гостей
Звезда «Начала» потребовал выплат от искусственного интеллекта
Дуэйн Джонсон пожертвовал рекордную сумму в поддержку забастовки актеров
Голливудские актеры отказались от миллиарда долларов
Стало известно, с какими режиссерами согласились работать бастующие актеры
Съемки «Дэдпула 3» приостановили из-за забастовки актеров
Disney отправила на красную дорожку персонажей вместо актеров
Из-за забастовок приостановлена работа над новым сезоном «Одних из нас»
Съемки финала «Очень странных дел» отложены из-за забастовок
Дрю Бэрримор отказалась вести кинопремию MTV
«Уэнсдэй» назвали самым популярным сериалом 2022
Netflix официально продлил «Уэнсдэй» на второй сезон
Звезда «Семейки Аддамс» оценила работу Дженны Ортеги в «Уэнсдэй»
Шоураннер «Уэнсдэй» объяснил, почему Ортега снималась с коронавирусом
Звезда сериала «Уэнсдэй» рассказала о съемках сцены танца
Сериал «Уэнсдэй» набрал более миллиарда часов просмотров
Тима Бертона раскритиковали из-за съемок с заболевшей COVID-19 актрисой
Кэтрин Зета-Джонс сыграет Мортишу Аддамс в сериале Тима Бертона
Новые трейлеры
Цербер
Трейлер
Лед 3
Тизер-трейлер
Кеша должен умереть
Трейлер
Гарфилд
Трейлер (англ.)
Сама виновата?
Трейлер
Сны Алисы
Трейлер
Мятежная Луна: Дитя огня
Трейлер (англ.)
Девица
Тизер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь