Съемки второго сезона «Уэнсдэй» перезапустили после забастовки

Уэнсдэй

Стриминговый сервис Netflix перезапустил съемки продолжения мистического сериала «Уэнсдэй» с Дженной Ортегой в главной роли. Об этом сообщает Variety.

Съемки второго сезона стартуют в Ирландии, тогда как первый сезон проекта снимался в Румынии.

На второй сезон «Уэнсдэй» продлили в январе 2023 года. Производство сиквела было отложено из-за забастовки актеров и сценаристов в Голливуде.

Забастовку актеров, закончившуюся 9 ноября, организовала Гильдия киноактеров и федерации артистов телевидения и радио США (SAG-AFTRA). Спустя месяцы переговоров представители Альянса продюсеров кино и телевидения (AMPTP) договорились об условиях, которые устраивают обе стороны. Соглашение с AMPTP оценили более чем в $1 млрд. Оно включает повышение минимальных зарплат, защиту членов организации от угрозы искусственного интеллекта, а также бонус за участие в потоковом вещании.