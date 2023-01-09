Netflix официально продлил «Уэнсдэй» на второй сезон

Кадр из сериала «Уэнсдэй»

Стриминговая платформа Netflix официально продлила сериал «Уэнсдэй» на второй сезон. Об этом сервис объявил, выпустив короткий тизер.

Сроки выхода второго сезона не раскрываются. «Грядет больше страданий», — гласит анонс Netflix в тизере.

Премьера «Уэнсдэй» состоялась на Netflix 23 ноября. Сериал рассказывает о дочери Мартиши и Гомеса Аддамс, имеющей необычные способности, и ее попытках адаптироваться в школе.