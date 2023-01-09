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9 января 2023, новость

Netflix официально продлил «Уэнсдэй» на второй сезон

Тизер новых серий обещает «больше страданий»
Кадр из сериала «Уэнсдэй»

Стриминговая платформа Netflix официально продлила сериал «Уэнсдэй» на второй сезон. Об этом сервис объявил, выпустив короткий тизер.

Сроки выхода второго сезона не раскрываются. «Грядет больше страданий», — гласит анонс Netflix в тизере.

Премьера «Уэнсдэй» состоялась на Netflix 23 ноября. Сериал рассказывает о дочери Мартиши и Гомеса Аддамс, имеющей необычные способности, и ее попытках адаптироваться в школе.

Главную роль исполнила Дженна Ортега, также в проекте снялись Гвендолин Кристи, Кэтрин Зета-Джонс, Луис Гусман, Кристина Риччи, Рики Линдхоум и Эмма Майерс.

Ранее Кристина Риччи, сыгравшая Уэнсдэй в фильме 1991 года «Семейка Аддамс», оценила работу Дженны Ортеги, исполнившей аналогичную роль в новом сериале от Netflix.

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