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14 ноября 2023, новость

Звезда «Реальных пацанов» оценила актерское мастерство Вали Карнавал

Актриса Марина Федункив назвала Валю Карнавал хваткой в актерском мастерстве
Валя Карнавал | Источник: Алексей Молчановский

Артистка Марина Федункив рассказала в беседе с popcake.tv о работе на съемочной площадке с блогершей Валей Карнавал.

Федункив заявила, что Карнавал старается отыгрывать свою роль. Она назвала звезду хваткой в актерском мастерстве. Артистка считает, что в любом виде деятельности сильно влияют врожденные задатки.

«В принципе актерское мастерство, да и любые навыки, — оно либо в человеке есть, либо нет. Если человек математик, то у него все через счетную машинку», — заявила актриса.

Карнавал дебютировала в кино в 2021 году. Она сыграла Люсю в фильме Александра Бойкова «Отпуск». В сентябре 2023 года стало известно, что Карнавал снялась в комедийном сериале «Экстрим».

В «Экстриме» Карнавал сыграла дочь полковника, которая приехала из Москвы в глубинку. Чтобы впечатлить гостью из столицы, местный парень устраивает девушке шоу — инсценировку в стиле разборок 90-х. Героине не понравился такой прием, поэтому она решила «отомстить» за «аттракцион».

Ранее Валя Карнавал рассказала, что расплакалась после эмоциональной сцены на съемках и призналась, что такое случается с ней постоянно. 

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