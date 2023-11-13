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13 ноября 2023, новость

Василий Ливанов осудил поведение уехавших из России звезд

Актер Василий Ливанов сравнил звезд-эмигрантов с моральными уродами
Василий Ливанов | Источник: PersonaStars

Актер Василий Ливанов, который сыграл Шерлока Холмса в советской адаптации знаменитых произведений Артура Конан-Дойля, резко высказался о покинувших Россию артистах. Об этом пишет aif.ru.

«Галкин — это ничтожная тема. Как и вся прочая шушера, подобная ему. Я про этих придурков типа Галкина даже разговаривать не хочу. Не считаю нужным тратить время на разговоры об уехавших. Эти придурки уехали, выбор свой сделали. Пусть там остаются. А нам хватит уже уделять этим моральным уродам свое внимание. Они того не стоят», — возмутился Ливанов.

Напомним, что в октябре 2022 года Максим Галкин и Алла Пугачева вместе с детьми улетели из России в Израиль. Галкина включили в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

В начале ноября Пугачева вернулась в Москву. Она приехала без мужа. За время пребывания в России артистка успела побывать в своем доме в Подмосковье и, по предположениям СМИ, записать несколько песен. Спустя несколько дней певица покинула страну и обратилась к своим критикам.

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