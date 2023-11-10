Компания Де Ниро проиграла в суде 1,2 млн долларов экс-помощнице

Роберт Де Ниро | Источник: Legion-Media.ru

Суд Нью-Йорка обязал компанию американского актера Роберта Де Ниро Canal Productions выплатить 1,2 миллиона долларов экс-помощнице, которая обвинила артиста в дискриминации по половому признаку и нанесении ущерба ее репутации. Об этом сообщает Associated Press.

По данным издания, 41-летняя Грэм Чейз Робинсон также утверждала, что ей недоплачивали зарплату в компании артиста, а также унижали ее. Истец назвала Canal Productions «токсичной» организацией.

Сам Де Ниро в суде выступал в качестве свидетеля и признан невиновным — вся ответственность легла на его компанию, которая теперь обязана выплатить Робинсон сумму компенсации двумя частями — по 632,1 тысяч долларов.

Изначально компания актера первой подала в суд на экс-сотрудницу, которая пришла в организацию на должность ассистента актера и добилась места вице-президента, отвечающего за финансы. Тогда организация обвинила Робинсон в растрате сотен тысяч долларов, приобретении предметов роскоши за счет компании и использовании миллионов баллов (миль) на авиаперелеты. Canal Productions требовала взыскать с бывшей работницы 6 миллионов долларов.