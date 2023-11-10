Собчак с Богомоловым, Пересильд с дочками и другие на премьере

Действие сериала разворачивается в эпоху перестройки. Пока взрослые борются за выживание, дети объединяются в уличные стаи и бьются между собой за право быть главными. В центре сюжета — 14-летний мальчик Андрей (Леон Кемстач) из интеллигентной семьи, который учится в музыкальной школе и живет с мамой и 5-летней сестрой. Его постоянно донимают уличные подростки. Желая защитить себя, Андрей сближается с ровесником Маратом (Рузиль Минекаев), который помогает ему подружиться с «пацанами» и остросюжетным миром улиц. Теперь жизнь некогда прилежного Андрея полна драк, дискотек, уличной жизни, среди которой есть место любви, дружбе, верности и предательству.