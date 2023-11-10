Собчак с Богомоловым, Пересильд с дочками и другие на премьере

В столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовникова. Вместе с постановщиком многосерийный фильм представили исполнители главных ролей: Иван Янковский, Сергей Бурунов, Никита Кологривый, Юлия Александрова, Анастасия Красовская, Елизавета Базыкина, Анна Пересильд, Рузиль Минекаев, Леон Кемстач и Вячеслав Копейкин.
Янковского в этот вечер пришла поддержать супруга Диана Пожарская, а 14-летнюю Анну Пересильд — мама, актриса Юлия Пересильд, сестра Мария и отец, режиссер Алексей Учитель. Также премьеру посетили Ксения Собчак, Константин Богомолов, Тина Канделаки, Денис Власенко, Сергей Новосад, Тимур Родригез, Сабина Ахмедова, Юлия Хлынина, Ника и Энджел Жуковы и многие другие.
«Было очень тепло, ощущалась невероятная поддержка, и именно благодаря этому все получилось», — отметил режиссер.
Действие сериала разворачивается в эпоху перестройки. Пока взрослые борются за выживание, дети объединяются в уличные стаи и бьются между собой за право быть главными. В центре сюжета — 14-летний мальчик Андрей (Леон Кемстач) из интеллигентной семьи, который учится в музыкальной школе и живет с мамой и 5-летней сестрой. Его постоянно донимают уличные подростки. Желая защитить себя, Андрей сближается с ровесником Маратом (Рузиль Минекаев), который помогает ему подружиться с «пацанами» и остросюжетным миром улиц. Теперь жизнь некогда прилежного Андрея полна драк, дискотек, уличной жизни, среди которой есть место любви, дружбе, верности и предательству.
Первые две серии проекта «Слово пацана. Кровь на асфальте» уже доступны в онлайн-кинотеатрах Wink и Start, они будут выходить каждый четверг. Телевизионная премьера состоится на телеканале НТВ в 2024 году.