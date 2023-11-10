Асмус трогательно поздравила Меньшикова с днем рождения

Как известно, 35-летняя актриса долгие годы служит в театре имени Ермоловой, которым руководит Меньшиков. По случаю праздника звезда сериала « Райцентр » обратилась к наставнику и призналась ему в любви.

Напомним, Олег Меньшиков пришел в труппу Театра им. М.Н. Ермоловой в 1985 году и проработал до 1989 года, сыграв ряд заметных ролей. В 1998 году Меньшиков впервые выступил в качестве режиссера, поставив спектакль «Горе от ума», где сам сыграл Чацкого. 4 апреля 2012 года был назначен художественным руководителем Театра им. Ермоловой.