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10 ноября 2023, новость

Асмус трогательно поздравила Меньшикова с днем рождения

Актриса поделилась архивными снимками с наставником и призналась ему в любви

Кристина Асмус опубликовала серию фото с актером и режиссером Олегом Меньшиковым, которому 8 ноября исполнилось 63 года.

Как известно, 35-летняя актриса долгие годы служит в театре имени Ермоловой, которым руководит Меньшиков. По случаю праздника звезда сериала «Райцентр» обратилась к наставнику и призналась ему в любви.

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«Босс, друг, учитель, соратник, душа, капитан, подельник, рука, мастер, импульс, маяк, дилер, спаситель, подъем, среда, бережность, свет, краш, врачеватель, ключ, резерв, веха, течение, процесс, чистяк, покров, настоятель, курс, выбор, кодекс, путеводитель, луч, идеолог. 12 лет бок о бок. Неимоверно люблю!!! С днем рождения!» — написала Асмус в личном блоге.

Напомним, Олег Меньшиков пришел в труппу Театра им. М.Н. Ермоловой в 1985 году и проработал до 1989 года, сыграв ряд заметных ролей. В 1998 году Меньшиков впервые выступил в качестве режиссера, поставив спектакль «Горе от ума», где сам сыграл Чацкого. 4 апреля 2012 года был назначен художественным руководителем Театра им. Ермоловой.

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