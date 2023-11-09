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9 ноября 2023, фоторепортажКрасная дорожка

Звезда «Папиных дочек» представила новый сериал со своим участием

Дарья Мельникова появилась на премьере «Волшебного участка» с новым возлюбленным
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В столичном кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялся премьерный показ нового комедийного сериала «Волшебный участок» режиссера Степана Гордеева.

Вместе с постановщиком проект представили актеры — Ева Смирнова, Сергей Чихачев и Дарья Мельникова, которую на мероприятии, по сообщениям СМИ, поддержал новый возлюбленный, 33-летний актер Роман Набатов. 

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А вот исполнители главных ролей — Николай Наумов, Гоша Куценко и Филипп Янковский — премьеру посетить не смогли.

В центре сюжета сериала — бывший полицейский Леха (Наумов), который в разгар алкогольного запоя узнает о смертельной болезни своей сестры Кати (Мария Ахметзянова). Она не хочет, чтобы после смерти ее дочку (Ева Смирнова) отдали в детский дом, поэтому просит брата стать опекуном восьмилетней девочки. Работа у героя непростая, ведь ему приходится ловить не просто преступников, а самую настоящую нечисть: Змея Горыныча (Павел Деревянко), Бабу Ягу (Татьяна Догилева). Но даже по сравнению с этим воспитывать восьмилетнюю племянницу — то еще испытание для Лехи.

Звездными гостями премьеры стали Аркадий Укупник, Марьяна Спивак и другие.

Сериал «Волшебный участок» уже доступен в онлайн-кинотеатре Okko.

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