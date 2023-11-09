Звезда «Папиных дочек» представила новый сериал со своим участием

В столичном кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялся премьерный показ нового комедийного сериала «Волшебный участок» режиссера Степана Гордеева.
Вместе с постановщиком проект представили актеры — Ева Смирнова, Сергей Чихачев и Дарья Мельникова, которую на мероприятии, по сообщениям СМИ, поддержал новый возлюбленный, 33-летний актер Роман Набатов.
А вот исполнители главных ролей — Николай Наумов, Гоша Куценко и Филипп Янковский — премьеру посетить не смогли.
В центре сюжета сериала — бывший полицейский Леха (Наумов), который в разгар алкогольного запоя узнает о смертельной болезни своей сестры Кати (Мария Ахметзянова). Она не хочет, чтобы после смерти ее дочку (Ева Смирнова) отдали в детский дом, поэтому просит брата стать опекуном восьмилетней девочки. Работа у героя непростая, ведь ему приходится ловить не просто преступников, а самую настоящую нечисть: Змея Горыныча (Павел Деревянко), Бабу Ягу (Татьяна Догилева). Но даже по сравнению с этим воспитывать восьмилетнюю племянницу — то еще испытание для Лехи.
Звездными гостями премьеры стали Аркадий Укупник, Марьяна Спивак и другие.
Сериал «Волшебный участок» уже доступен в онлайн-кинотеатре Okko.