Звезда «Папиных дочек» представила новый сериал со своим участием

В центре сюжета сериала — бывший полицейский Леха (Наумов), который в разгар алкогольного запоя узнает о смертельной болезни своей сестры Кати (Мария Ахметзянова). Она не хочет, чтобы после смерти ее дочку (Ева Смирнова) отдали в детский дом, поэтому просит брата стать опекуном восьмилетней девочки. Работа у героя непростая, ведь ему приходится ловить не просто преступников, а самую настоящую нечисть: Змея Горыныча (Павел Деревянко), Бабу Ягу (Татьяна Догилева). Но даже по сравнению с этим воспитывать восьмилетнюю племянницу — то еще испытание для Лехи.